Trans34: Treyler Sektörüne Orijinal parça temini için varız !

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04 Nisan 2018, 12:23

Aks ve fren sistemi, elektrik donanımları, yarı römork türüne göre kapak ve branda, kapı sistemleri başta olmak üzere yedek parça ihtiyacı arttı. Yedek parça piyasasında bu alanda uzmanlaşmış firmalar hizmet vermeye başladı. Bu firmalar içinde Trans34 Otomotiv Makine Ltd. Şti. dikkat çekiyor.

Tankerlere ADR’li Kalymnos güvenliği

Trans34’ün yöneticisi Ali Bingöl, Kalymnos işbirliği ile ilgili olarak şu bilgileri veriyor:



“Türkiye’de akaryakıt ve tehlikeli madde taşımalarında ADR kurallarına uyuluyor. Bu konuda pazarda eskiden kalan araçların sayısı azalıyor, büyük bir dönüşüm var. Yakıt taşımalarında vana ve kapaklar güvenlik ve malın kıymeti açısından, çevre açısından özel bir önem taşıyor. Araçlara düzenli olarak bakım yapılıyor ve yedek parça ihtiyacı oluyor.



Biz de tehlikeli madde taşımalarında kullanılan tankerlere yönelik olarak yeni bir bayilik aldık. Kalymnos 2010’dan beri tanıdığımız, izlediğimiz, akaryakıt tankerlerinde pazarın tanıdığı bir marka. Bugüne kadar pazarda ürünleri ile ilgili her hangi bir olumsuz duyum yok. Kullanıcı arkadaşlar memnun olduklarını belirtince biz de bu konuda tereddütsüz olarak hizmete başladık. Bu markanın temsilciliğini üstlendik. İmalatçılara ve servislere vana, kapak vb parçalar tedarik ediyoruz. Kalymnos’un bütün üretim sertifikaları, ADR belgeleri var.

Kaliteli ve güvenilir; çünkü orijinal!

Trans34

Çatıdan, çamurluğa kadar her şey Trans34’te var!

Pazarda bu gelişmeler olurken, aks ve fren sistemi, elektrik donanımları, yarı römork türüne göre kapak ve branda, kapı sistemleri başta olmak üzere yedek parça ihtiyacı arttı. Yedek parça piyasasında bu alanda uzmanlaşmış firmalar hizmet vermeye başladı. Bu firmalar içinde Trans34 Otomotiv Makine Ltd. Şti. dikkat çekiyor.Trans34; İstanbul’da, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki merkez yönetim binası ve deposundan tüm Türkiye’ye, zaman zaman da komşu ülkelerde kullanılan yarı römorklara orijinal yedek parça temin ediyor.Trans34, sistem üreticilerinin yetkili yedek parça tedarikçisi olarak çalışmayı ilke edinmiş bir firma. Trans 34’te römork ve üstyapı kullanıcıları ile servislerin ihtiyaç duyduğu tüm parçalar bulunuyor. BPW, SAF-Holland, Wabco, Aspöck, Cof, Alton, Hella, Knorr Bremse, Makersan, Sertplast, Raufoss, Fabril Car ve daha birçok markanın ürününü sunan Trans34, tanker vana kapak sistemleri üreten Kalymnos’un yedek ve parça ve OEM’ler için Türkiye distribütörlüğünü de üstlendi.“Trans34 olarak kurulurken, Türkiye’de gelişen yarı römork sektörüne yedek parça hizmetini kaliteli, güvenilir ve orijinal olarak vermek için yola çıktık. Olmazsa olmazımız; rafımıza koyacağımız, müşterimize yollayacağımız, dağıtacağımız parçaların üretici garantili olması idi. Bunu kısa sürede başardık. 10 yıla yaklaşan hizmet süremizde bu yönümüzle tanındık. Müşterinin ve sistem üreticilerinin, yarı römork sahiplerinin, uluslararası nakliyecilerin güvenini kazandık.Bu başarıda yola çıktığımızda oluşturduğumuz ekibin, orijinal parçanın önemini bilen ve böyle bir eğitim ve iş kültüründen gelen arkadaşlardan oluşmasının katkısı büyüktür. Bu gün de bu işten çok iyi anlayan, pazarı bilen, müşteriye garantili ürün sunmayı ilke edinen bir ekiple çalışıyoruz. Firmamızın gelişimini yola çıktığımız arkadaşlarla sürdürüyor olmamız da önemli bir başarının, piyasanın güveninin ve bizim iş anlayışımızın bir sonucudur.Bizim başlangıçta en büyük rakibimiz, orijinal parça pahalıdır kimse almaz mantığı oldu. Bu mantığı, bu düşünceyi yendik. Bu gelişmede, bu pazarın oluşmasında, bizimle aynı anlayışta olan müşterilerimizin, meslektaşlarımızın, üreticilerin büyük katkısı oldu. Kaliteli, dayanıklı ürün kullanmak isteyen insanlar bugün bu ürünlere rahatça ulaşıyorlar.Orijinal parça kullanmak çok önemli, çünkü orijinal parça kullandığınız zaman muhatabınız da ona göre oluyor. Ürün size sürpriz yaşatmıyor. Bugün bir BPW veya SAF ürünü kullandığınız zaman nerde isterseniz onu kontrol ettirip değiştirebiliyorsunuz.Trans34 kurulalı 10 yıl oldu. Başlangıçta ana toptancı durumundaydık. Şimdi resmi parça bayi olduk. Ana müşteri grubumuz kendi araçlarına bakım yapan nakliyeciler ve yetkili servisler, bir diğer grup da yarı römork ve römork imalatçıları.Türkiye’de orijinal parçayı nerden bulurum düşüncesini biz ortadan kaldırdık, çatıdan frene, çamurluğa kadar her şeyi bir arada bulabileceğiniz bir kaç firmadan biriyiz. Treyler grubunda bir numarayız. Tek merkezden dağıtım yapıyoruz. Bölgeleri takip eden arkadaşlarımız var. Tedarik edilen bütün ürünlerde en iyi durumdayız. Bugün yedek parçada en çok Aspöck ve SAF-Holland ürünleri satılıyor ve bunların satıcıları ve dağıtıcıları arasında en iyi en etkin olan firma durumdayız.Son beş yılda pazar oluştu, büyük üreticiler yetkili servis birimleri oluşturdular. Biz bu dönemde pazarın örnek alacağı bir firma olmaya çalıştık. Bütün servislerde ismimiz var. Bütün nakliye şirketlerinde ismimiz var. Zaman zaman yurt dışından, İran ve diğer ülkelerden gelen siparişleri de karşılıyoruz.”