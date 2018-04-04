Oyak Renault üst yönetiminde bayrak değişimi

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04 Nisan 2018, 11:55

Oyak Renault’da Mayıs 2016’dan bu yana Genel Müdür olarak görev yapan Tunç Başeğmez Oyak Renault Yönetim Kurulu’na atanırken, ondan boşalan Genel Müdürlük görevine ise Antoine Aoun getirildi.

TÜRKİYE’nin lider otomobil üreticisi Oyak Renault’un Genel Müdürlüğü’ne 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle Antoine Aoun getirildi. Mayıs 2016’dan bu yana Oyak Renault Genel Müdürlüğü’nü yürüten Tunç Başeğmez ise Oyak Renault Yönetim Kurulu’nda Renault Grubu’nu temsil edecek.İş hayatına 1988’de Renault Grubu’nda Araştırma Müdürü olarak başlayan Antoine Aoun, kariyerine Renault Grubu içinde; Motor Yönetim Sistemleri Satın Alma Müdürü ve Uluslararası Satın Alma Birimi Direktörü olarak devam etti. Daha sonra Nissan- Renault İttifakı’nın Rusya Satın Alma Direktörlüğü’ne getirilen Aoun, 2008 yılında Renault Nissan İttifakı Satınalma Organizasyonu Başkan Yardımcılığı’nı üstlendi. 2012 yılında Renault Dacia Satın Alma Direktörlüğü’nü, 2015-2016 yılları arasında Renault- Nissan İttifakı Satınalma Organizasyonu Projeler ve Destek Birimlerinden Sorumlu Global Direktörü olan Aoun, son olarak ittifakın Satın Alma Global Direktörlüğü görevini yürütüyordu. 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren Oyak Renault Genel Müdürlüğü’ne atanan Aoun, Elektronik Mühendisi ve Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezinden de nükleer fizik dalında ‘Doktor’ unvanına sahip.1984 yılında Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda Boya Atölye Şefi olarak çalışmaya başladı. Daha sonra imalat yönetiminde çeşitli görevlerde çalıştı. 1999 yılında, Oyak Renault Mekanik ve Karoseri Montaj Fabrikası’na direktör olarak atandı. Eylül 2007'de şirketin yeniden düzenlenmesinin ardından mekanik fabrikasından ayrılarak, sadece karoseri montaj fabrika direktörü olarak görev aldı. Ekim 2010'da o sıralar kurulum aşamasında olan Fas’taki Tanca Fabrikası’nın ilk direktörü olarak atandı. Tanca Fabrikası’ndaki görevini Ekim 2013'te tamamlayarak Türkiye'ye geri döndü. Oyak Renault’ta Mayıs 2016 yılından bu yana Genel Müdürlük görevinde bulunan Tunç Başeğmez, görev süresince şirketi, faaliyet gösterdiği alanlarda Türkiye ve global ölçekte en üst sıralara taşıdı. Başarılı projeleriyle Oyak Renault’un sektörde güvenilirliğini ve iş hacmini arttıran Tunç Başeğmez, Oyak Renault Yönetim Kurulu’nda Renault Grubu’nu temsil ederek şirkete değer katmaya devam edecek.