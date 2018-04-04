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Isuzu bahara yedek parça kampanyası ile merhaba diyor

04 Nisan 2018, 11:42

Türkiye’nin ticari araçlar konusunda en yaygın servis ağına sahip olan Anadolu Isuzu, Nisan ayı kampanyasıyla Isuzu kamyon ve kamyonet sahiplerine orijinal yedek parça alımlarında çok özel indirimler sunuyor.

Ticari araç segmentinde Satış Sonrası Hizmetler konusunda iddialı olan Anadolu Isuzu, Nisan ayına özel orijinal yedek parça alımlarında avantajlı fiyatlar sunuyor. Kampanya kapsamında 1-30 Nisan 2018 tarihlerinde Isuzu Yetkili Servislerine gelen kamyon ve kamyonet sahipleri, tüm orijinal Isuzu yedek parçalarından %20 indirim avantajlarıyla yararlanabiliyor.



Nisan ayına özel düzenlenen bu kampanyaya ilave olarak yetkili servisleri tercih eden Isuzu araç sahipleri, ücretsiz kontrol, ücretsiz Isuzu sağlık raporu ve anlaşmalı kredi kartlarına taksit fırsatlarından yararlanabiliyor. 500 TL ve üzeri yapılan harcamalarda ise araç sahiplerine aydınlatma seti hediye ediliyor.



