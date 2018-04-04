TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
ANKARA LOJISTIK
GENEVA MOTOR SHOW
tasiyanlar banner

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Mercedes-Benz Türk, İstanbul’dakİ yıldız kızlarıyla buluştu

Mercedes-Benz Türk, İstanbul’dakİ yıldız kızlarıyla buluştu

Tarih 04 Nisan 2018, 11:20

Proje kapsamında şehir şehir dolaşarak yıldız kızların kişisel gelişimine destek veren Mercedes-Benz Türk yetkilileri, son olarak İstanbul’da eğitimlerine destek verilen kızlarla bir araya geldi.

Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağlamaya devam ediyor.  

Kız çocuklarının eğitime katılımını artırma ve eğitimde cinsiyet eşitliğine katkı sağlama çalışmaları kapsamında, meslek lisesi öğrencilerine burs veren Mercedes-Benz Türk, üniversiteyi kazanan bursiyerlerine de desteğini sürdürmeye devam ediyor. Mercedes-Benz Türk, 14 yıldır sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesiyle kadınların ekonomiye katılımını ve ülke kalkınmasına sunacakları katma değeri artırmayı hedefliyor.

ÇYDD işbirliği ile yürütülen “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi kapsamında, şehir şehir gezerek eğitimlerine destek verilen kızlarla buluşan Mercedes-Benz Türk yetkilileri, 28. ziyaretini İstanbul’da gerçekleştirdi. Mercedes-Benz Türk yetkilileri ile İstanbul’da 15 yıldız kızın bir araya geldiği buluşmada, projenin önemli eğitimlerinden biri olan yaratıcı drama çalışması yapıldı.

Kişisel gelişimleri de destekleniyor
Kızların yıldızlaşmasında maddi destekle birlikte ilginin, ekip ruhunun, cesaretin ve özgüvenin de çok büyük rolü olduğuna inanan Mercedes-Benz Türk yetkilileri, ziyaret gerçekleştirdiği tüm illerde yıldız kızları eğitimleri ve meslek sahibi olmaları yönünde yüreklendiriyor. Bu ziyaretlerde, İstanbul’dan gelen bir uzmanın verdiği eğitimlerle yıldız kızların kişisel gelişimlerine katkıda bulunuluyor.

İstanbul’daki Yıldız Kızlar, verilen eğitimler sonrasında kendilerini daha özgüvenli hissettiklerini söylerek, motivasyonlarının arttığını ve daha pozitif düşünmeye başladıklarını belirttiler.

Mezun bursiyerlere istihdam da yaratılıyor
Bugün projede 200’ü üniversite olmak üzere toplam 1.200 öğrenci burs almaya devam ediyor. Mercedes-Benz Türk, eğitimini tamamlayan yıldız kızlara kendi bünyesinde istihdam olanakları da sunuyor. Bu güne kadar eğitimini tamamlayarak istihdam edilen yıldız kızlar, Mercedes-Benz Türk bünyesindeki mavi yakalı çalışanların yüzde 10’unu oluşturuyor.

Yıldız Kızlar’a Mercedes-Benz Türk ve bayilerinde staj ve iş imkânı sağlayabilmek amacıyla proje kapsamında 2016 yılında önemli bir adım daha atılarak özel bir özgeçmiş bankası da kuruldu. Önemli bir veri bankası haline gelen bu platform aracılığıyla Mercedes-Benz Türk ve bayileri, uygun iş pozisyonlarında istihdam edilmek üzere bankada özgeçmişleri bulunan bursiyerlere ulaşabiliyor.

Bursiyer sayısı kadar kapsamı da genişledi
İlköğretim okulu mezunu çalışkan kız öğrencileri mesleki eğitime teşvik etmek, onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve iş hayatında söz sahibi olmalarını sağlamak için hayata geçen “Her Kızımız Bir Yıldız” projesinin kapsamı da zaman içinde genişledi. İlk dönemde motor, elektrik/elektronik, torna/tesviye, makina ressamlığı ve bilgisayar branşlarında mesleki eğitime öncelik verilen projede artık pek çok başka bölüm için de burs imkânı sağlanıyor.  Mercedes-Benz Türk’ün yanı sıra yan sanayi firmaları, bayiler ve Mercedes-Benz Türk çalışanlarının da destek verdiği projede şu anda liseli öğrencilere sağlanan bursların %68‘i teknik lise bursu, %13‘ü sanat, kalan kısmı ise sağlık ve diğer bölümlere verilen burslardan oluşuyor.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Alstom Türkiye ile İTÜ arasında teknik işbirliği protokolü imzalandı

 Alstom Türkiye ile İTÜ arasında teknik işbirliği protokolü imzalandı Alstom Türkiye ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye’de eğitim alanında işbirliği geliştirmek amacıyla tek...

Shell, Mobiliz ile işbirliğine imza attı

 Shell, Mobiliz ile işbirliğine imza attı Shell ve Mobiliz arasında gerçekleşen iş birliği ile, Shell Filo Çözümleri içerisinde yer alan Shell FiloPlatform’u...
SCHMITZ CARGOBULL 1 MART

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Alternatifler ve veriler

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x