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Dacia’nın yenisi: Sandero Stepway Style

Dacia’nın yenisi: Sandero Stepway Style

Tarih 04 Nisan 2018, 10:52

2018 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Sandero Stepway Style, Türkiye’de müşterileri ile buluşuyor.

Sandero Stepway Style versiyonu ile sunulan yeni bej renk seçeneği, parlak gümüş ve siyah olmak üzere iki renkli 16 inç Stepway Style jant kapakları, kapı sütunlarında Stepway yazısı ve parlak siyah yan aynalar bu özel serinin dış tasarımında ilk göze çarpan özellikler arasında yer alıyor. Zıt renk dikişle süslenmiş özel döşemeler, ön koltukların orta kısmında Stepway yazısı, parlak krom detayları ile havalandırma kanalları ve ön panel ise iç tasarımda ön plana çıkıyor.

Sandero Stepway Style; Anti Blokaj Sistemi (ABS) + Acil Fren Yardımı (AFU), Elektronik Denge Programı (ESP), Elektronik Patinaj Önleme Sistemi (ASR), Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HSA), sürücü ve ön yan hava yastıkları, ön sis farları, stop & start özelliği gibi önemli güvenlik donanımlarını standart olarak sunuyor.

Bu özel seride standart olarak yer alan konfor donanımları da göz dolduruyor. Otomatik klima, elektrikli arka camlar, direksiyondan kumanda, kol dayama, hız ayar ve sınırlayıcı, yol bilgisayarı, USB ve Bluetooth bağlantısı, direksiyondan kumanda bunlar arasında bulunuyor. Müşteriler ayrıca, arka park sensörü, Dacia Media NAV ve Multimedya Sistemi ve geri görüş kamerası gibi opsiyonlar edinebiliyor.

Sandero Stepway Style, Türkiye’de 66.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.


 

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