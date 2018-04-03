TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
ANKARA LOJISTIK
GENEVA MOTOR SHOW
tasiyanlar banner

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Otobüs

MAN,üst üste üçüncü kez tasarım ödülünü kazandı

MAN,üst üste üçüncü kez tasarım ödülünü kazandı

Tarih 03 Nisan 2018, 17:16

2016’da MAN Intercity ve 2017’de NEOPLAN Tourliner’ın aynı kategoride kazandığı ödüllerin ardından, MAN Truck & Bus tasarım ekibi, yeni Lion’s Coach ile iF Design Award Jürisini art arda üçüncü kez ikna etmeyi başardı.

Bu yıl 54 ülkeden 6.402 başvurunun gerçekleştiği International Forum Design Award - iF Tasarım Ödülleri’nde MAN yeni Lion’s Coach, başarılı tasarımıyla "Automobile / Vehicle / Bike" kategorisinde büyük ödüle layık görüldü. Yeni MAN Lion’s Coach’u taçlandıran 2018 iF Tasarım Ödülü 9 Mart’ta Münih’te düzenlenen törenle verildi. MAN Truck & Bus Tasarım Bölümü Başkan Yardımcısı Stephan Schönherr, “MAN Lion’s Coach’un bu kadar çok olağanüstü başvurunun arasından kazanmış olmasından doğal olarak heyecan duyduk. Karar açıkça seyahat ve uzun mesafe otobüslerinin yeni tasarımının geldiği noktayı gösteriyor” dedi.

Dünyanın önde gelen 63 tasarım uzmanından oluşan iF Design Award Jürisi tarafından büyük ödüle layık görülen tasarım; öncelikle zamansız biçimde modern dili ile dikkat çekiyor. Otobüsün ön tarafındaki MAN tasarımı, çarpıcı arka kısmı ve yanları, MAN Lion’s Coach’a kendisini diğerlerinden ayıran özgün görünümünü kazandırıyor. Tasarımda, sürücü kabininin işlevsel alanlarını, yolcu kabinini, bagaj bölümünü ve sürüş ünitesini net bir şekilde ayırmaya odaklanıldı. Tamamen LED’lerle donatılabilen yeni ön farlar, araca özellikle çarpıcı bir görünüm kazandırıyor. Yeni ön farların öne çıkan ayırt edici bir özelliği ise, gösterge olarak da görev yapan ve günışığında çalışan lambası. MAN Lion’s Coach’un ilham veren iç tasarımında, tavan bölgesinde süreklilik arzeden “sıcak beyaz” LED ışık şeridi hoş, rahatlık verici bir aydınlatma sağlıyor. Yeni renk & döşeme konsepti, parlak, canlı renklere odaklanarak, şık ve aynı zamanda sıcak bir atmosfer yaratıyor. Baş üstü bagaj raflarının ön cama doğru iyice uzatılması, ön kısım çatısı altındaki iç mekânın genişletilmesi ve net yüksekliğin artırılması ile de yolculara ve sürücüye geniş bir alan duygusu veriliyor.



Kortrijk, Busworld 2017’de dünya lansmanı gerçekleştirilen yeni MAN Lion’s Coach, kendisine ödül getiren puanları sadece kusursuz tasarımıyla da toplamadı. Sayısız yardım sistemi sayesinde otobüs, hem sürücüler hem de yolcular için maksimum güvenlik ve konfor sağlıyor. Ayrıca, diğer özelliklerin yanısıra, kendisinden önce gelen kuşaktan yüzde 20 daha iyi olan aerodinamiği, sayesinde olağanüstü bir ekonomiklik de sunuyor. Schönherr, “Bu ‘uç zekâ ürünü’ dediğimiz çok iyi düşünülmüş tasarımın, aynı zamanda verimlilik de sağladığını kanıtlamaktadır” dedi.

1953’ten bu yana düzenlenen iF Design Award’da ödül kriterleri; ürünün görünümü ve şeklinin yanısıra inovasyon derecesi, ergonomisi, işlevselliği ve çevresel özelliklerini de kapsıyor. Schönherr, “Ödül, her yıl sadecebirkaç ürünün kazandığı, küresel olarak kabul gören bir tasarım kalitesi mührüdür. Ödülü peş peşe üçüncü kez kazanmış olmamız, otobüslerimizin ne kadar inovatif ve yüksek kaliteli olduğunu göstermektedir“ dedi. iF Tasarım Ödülü’nü 2016’da MAN Lion’s Intercity, 2017’de de NEOPLAN Tourliner kazandı. MAN Lion’s Coach, bu prestijli küresel ödülü üst üste kazanan üçüncü MAN otobüsü oldu.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Otobüs

Mercedes-Benz Türk'ün yenilenen Tourismo'su Türkiye’yi geziyor

 Mercedes-Benz Türk'ün yenilenen Tourismo'su Türkiye’yi geziyor Mercedes-Benz Türk yenilediği Tourismo modelleri ile birlikte 02-13 Nisan tarihleri arasında Türkiye’nin çeşitli il...

Karsan’dan ABD’de üretim hamlesi

 Karsan’dan ABD’de üretim hamlesi Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan yerli üretici Karsan, ticari taşımacılık al...
SCHMITZ CARGOBULL 1 MART

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Alternatifler ve veriler

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x