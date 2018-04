MAN,üst üste üçüncü kez tasarım ödülünü kazandı

Anasayfa » Otobüs

03 Nisan 2018, 17:16

2016’da MAN Intercity ve 2017’de NEOPLAN Tourliner’ın aynı kategoride kazandığı ödüllerin ardından, MAN Truck & Bus tasarım ekibi, yeni Lion’s Coach ile iF Design Award Jürisini art arda üçüncü kez ikna etmeyi başardı.

Bu yıl 54 ülkeden 6.402 başvurunun gerçekleştiği International Forum Design Award - iF Tasarım Ödülleri’nde MAN yeni Lion’s Coach, başarılı tasarımıyla "Automobile / Vehicle / Bike" kategorisinde büyük ödüle layık görüldü. Yeni MAN Lion’s Coach’u taçlandıran 2018 iF Tasarım Ödülü 9 Mart’ta Münih’te düzenlenen törenle verildi. MAN Truck & Bus Tasarım Bölümü Başkan Yardımcısı Stephan Schönherr, “MAN Lion’s Coach’un bu kadar çok olağanüstü başvurunun arasından kazanmış olmasından doğal olarak heyecan duyduk. Karar açıkça seyahat ve uzun mesafe otobüslerinin yeni tasarımının geldiği noktayı gösteriyor” dedi.Dünyanın önde gelen 63 tasarım uzmanından oluşan iF Design Award Jürisi tarafından büyük ödüle layık görülen tasarım; öncelikle zamansız biçimde modern dili ile dikkat çekiyor. Otobüsün ön tarafındaki MAN tasarımı, çarpıcı arka kısmı ve yanları, MAN Lion’s Coach’a kendisini diğerlerinden ayıran özgün görünümünü kazandırıyor. Tasarımda, sürücü kabininin işlevsel alanlarını, yolcu kabinini, bagaj bölümünü ve sürüş ünitesini net bir şekilde ayırmaya odaklanıldı. Tamamen LED’lerle donatılabilen yeni ön farlar, araca özellikle çarpıcı bir görünüm kazandırıyor. Yeni ön farların öne çıkan ayırt edici bir özelliği ise, gösterge olarak da görev yapan ve günışığında çalışan lambası. MAN Lion’s Coach’un ilham veren iç tasarımında, tavan bölgesinde süreklilik arzeden “sıcak beyaz” LED ışık şeridi hoş, rahatlık verici bir aydınlatma sağlıyor. Yeni renk & döşeme konsepti, parlak, canlı renklere odaklanarak, şık ve aynı zamanda sıcak bir atmosfer yaratıyor. Baş üstü bagaj raflarının ön cama doğru iyice uzatılması, ön kısım çatısı altındaki iç mekânın genişletilmesi ve net yüksekliğin artırılması ile de yolculara ve sürücüye geniş bir alan duygusu veriliyor.Kortrijk, Busworld 2017’de dünya lansmanı gerçekleştirilen yeni MAN Lion’s Coach, kendisine ödül getiren puanları sadece kusursuz tasarımıyla da toplamadı. Sayısız yardım sistemi sayesinde otobüs, hem sürücüler hem de yolcular için maksimum güvenlik ve konfor sağlıyor. Ayrıca, diğer özelliklerin yanısıra, kendisinden önce gelen kuşaktan yüzde 20 daha iyi olan aerodinamiği, sayesinde olağanüstü bir ekonomiklik de sunuyor. Schönherr, “Bu ‘uç zekâ ürünü’ dediğimiz çok iyi düşünülmüş tasarımın, aynı zamanda verimlilik de sağladığını kanıtlamaktadır” dedi.1953’ten bu yana düzenlenen iF Design Award’da ödül kriterleri; ürünün görünümü ve şeklinin yanısıra inovasyon derecesi, ergonomisi, işlevselliği ve çevresel özelliklerini de kapsıyor. Schönherr, “Ödül, her yıl sadecebirkaç ürünün kazandığı, küresel olarak kabul gören bir tasarım kalitesi mührüdür. Ödülü peş peşe üçüncü kez kazanmış olmamız, otobüslerimizin ne kadar inovatif ve yüksek kaliteli olduğunu göstermektedir“ dedi. iF Tasarım Ödülü’nü 2016’da MAN Lion’s Intercity, 2017’de de NEOPLAN Tourliner kazandı. MAN Lion’s Coach, bu prestijli küresel ödülü üst üste kazanan üçüncü MAN otobüsü oldu.