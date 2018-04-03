İnci Holding yenilenebilir enerjiye adım atıyor

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

03 Nisan 2018, 16:50

İnci Holding’in iştiraklerinden İncitaş, dünya devi Çinli Zhangzhou Huawei Power Supply Tech. ile iş birliği yaparak yenilenebilir enerji pazarına girdi.

İnci Holding’in otomotiv sektöründe 66 yıllık tecrübesi bulunan iştiraki İncitaş, ‘Outdo Solar Jel’ markasıyla yenilenebilir enerji sektöründe. İncitaş, dünyanın en güçlü teknoloji şirketlerinden Huawei ile iş birliği yaparak ‘Outdo Solar Jel’ markalı akülerinin Türkiye distribütörü oldu.İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, “İnci Holding olarak gerçekleştirdiğimiz tüm yatırımlarımızda önceliğimiz çevre yararıdır. Yenilenebilir enerji sanayici olarak sorumluluğumuz. Bu alanda neler yapabileceğimizi uzun süredir araştırıyoruz. Şimdi önemli bir adım atıyoruz ve solar aküleri Türkiye’ye getiriyoruz. Çünkü bizim için iş yapış şekli olan çevresel sürdürülebilirlikle ilgili fırsatları değerlendirmek istiyoruz” dedi.İncitaş Genel Müdürü Şefika Zorlutuna da güçlü bir bayi ağı kurarak güneş enerji sektöründe de bilinen bir akü tedarikçisi olmayı hedeflediklerini söyledi. Zorlutuna, “Yeni ürünün pazarda gördüğü talepten memnununuz. İncitaş bu alandaki çalışmalarında ürün ve marka çeşitliliğini arttırmak üzere hızla ilerleyecek” diye konuştu.‘Outdo Solar Jel’ güneş enerjisi sistemleri ile üretilen enerjiyi depolayabildiği için yenilenebilir enerji sektörünün en önemli sorununa çözüm getiriyor.‘Outdo Solar Jel’in kapağının altında entegre bekleme modu dolum paketleri bulunuyor. Akü, hizmet ömrünün sonuna yaklaşınca dolum paketi kullanılarak doldurabiliyor. Böylece akünün hizmet ömrü uzatılabiliyor.‘Outdo Solar Jel’in üzerinde yer alan LED ekran sayesinde ürün şarj ve kapasite durumu görülebiliyor. Aynı gösterge akünün kullanım sayacı olarak da kullanılıyor. LED ekran yine çevrim sayısını gösterdiği gibi akünün kullanımı esnasında gerekli kapasitenin düşmesi durumda sesli uyarı sistemini de içeriyor. Bu uyarı sayesinde ürün, doğru ve en iyi performansı sunuyor.