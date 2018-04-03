CASE’in iş makineleri İzmir Mermer Ve Doğaltaş Fuarı’nda göz doldurdu

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03 Nisan 2018, 16:46

CASE, 24. Marble – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nda sergilediği ve kullanıcılara daha fazla performans, daha çok verim ve konfor sunan üstün özellikli makineleriyle sektörün iddialı markası olduğunu kanıtladı.





Dünya iş makineleri sektörüne pek çok ilki kazandıran CASE, Türkiye’nin en büyük mermer fuarı ‘MARBLE 24. Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nda ziyaretçilerini, 200 m²’si açık 200 m²’si ise kapalı olmak üzere toplam 400 m²’lik bir tanıtım alanında karşıladı.İzmir’de düzenlenen fuarda CASE İş Makineleri, farklı ve zorlu çalışma koşullarına sahip mermer ve maden ocakları gibi saha ortamlarında rahatlıkla kullanılabilen 921F Lastik Tekerlekli Yükleyici, 1021F Lastik Tekerlekli Yükleyici, CX210C Paletli Ekskavatör ve CX370C Paletli Ekskavatör modellerini sergiledi. CASE’in fuarda sergilediği lastikli yükleyici ve paletli ekskavatör modelleri kullanıcılarına sağladığı yüksek performans, dayanıklılık ve konfor ile dikkat çekti.Geçtiğimiz yıl dünyadaki 175.yılını kutlayan CASE, köklü geçmişinin kazandırdığı birikim ve deneyimle, dünya iş makineleri sektörüne birçok ilki kazandırırken; aynı zamanda sektöre yön veren ürünleriyle alanının da önde gelen markası konumunda. CASE ürünlerinin tamamında iş makinelerinin kullanıldığı zorlu saha çalışmalarında ihtiyaç duyulan yüksek performans, güç, dayanıklılık ve güvenlik özelliklerini bir arada sunuyor.TürkTraktör, Avrupa’nın 4. dünyanın ise 11. büyük pazarı konumundaki Türkiye iş makineleri sektöründeki yerini 2013 yılında aldı. Traktör üretimiyle uzun yıllardır süre gelen CNHI ortaklığını iş makineleri alanına da taşıyan TürkTraktör’ün bu alandaki ilk tesis yatırımı ise İzmir’de hizmete açılan TürkTraktör İzmir İş Makineleri Tesisi oldu.6 bin 396 m²’lik bir alana kurulu olan TürkTraktör İzmir İş Makineleri Tesisi İzmir başta olmak üzere, aralarında Manisa, Aydın, Çanakkale, Denizli, Balıkesir, Muğla, Uşak, Afyon, Kütahya, Antalya, Burdur ve Isparta’nın da yer aldığı çok geniş bir bölgeye hizmet veriyor. TürkTraktör, İzmir İş Makineleri Tesisi ile mermer, madencilik, inşaat ve hafriyat çalışmalarının yoğun olarak yapıldığı bölgedeki şirketlere 30 kişilik uzman ekibiyle ürün satış, yedek parça, ikinci el ürün satışı ve servis hizmetleri sunuyor.