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Mercedes-Benz Türk'e ödül

Mercedes-Benz Türk'e ödül

Tarih 03 Nisan 2018, 16:32

Mercedes-Benz Türk, “50. Yılda 50 Startup Projesi” ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) geleneksel Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nde “Yenilikçilik Kategorisi”nde ödüle layık görüldü.

TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Töreni 30 Mart 2018 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

TİSK’in Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri’ne bu sene  37  firma başvurdu. Finale kalan 10 şirketin sosyal sorumluluk projeleri ödüle hak kazandı. Mercedes-Benz Türk’ün ödülünü şirketi  temsilen, Mercedes-Benz Türk CIO’su Gökçe Bezmez, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’den aldı.

Mercedes-Benz Türk ödüle layık görülen 50. Yılda 50 Startup Projesi’ne yalnızca otomotiv sektöründe değil, yaşamın birçok alanında hayatı kolaylaştıracak çözümlerin üretilmesine destek olmak amacıyla hayat verdi. Mercedes-Benz Türk Proje çerçevesinde düzenlenen yarışma ile herkesi teknoloji ile bağı olan, hayatı kolaylaştıracak, yenilikçi pozitif sosyal etkisi olan çözümler üretmeye çağırdı. 50. Yılda 50 Startup Projesi çerçevesinde gerçekleşen yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından gelen 680 başvuru arasından 50 startup ödüllendirilerek, toplamda 500.000 TL hibe olarak dağıtıldı. Mercedes-Benz Türk, 50. Yılda 50 Startup projesiyle startup dünyasını sosyal fayda dünyası ile bir araya getirerek, bu dinamik dünyanın parlak zihinlerini sosyal fayda ekseninde de düşünmeye davet etti.

Mercedes-Benz Türk “50. yılda 50 Startup” projesini gelecek yıllara taşıyacak adımları da attı. Proje “Mercedes Benz Türk StartUP” adıyla hayatına devam ediyor.      Mercedes- Benz Türk StartUP Projesi 2018 yılında “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” rehberliğinde “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” teması ile ilerleyecek ve gerçekleştilecek yarışma ile yenilikçi, sürdürülebilir ve yaratıcı fikirleri destekleyerek topluma ve çevreye fayda sağlayan, pozitif sosyal etkisi olan, hayatı kolaylaştıran çözümler üreten startuplar ödüllendirilecek.

 

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