Anasayfa » Yönetici Haberleri

Petrol Ofisi’nde yeni atamalar

03 Nisan 2018, 16:30

Petrol Ofisi’nde, Perakende Direktörlüğü görevine Yiğit Meral , Ticari ve Endüstriyel Satışlar Direktörlüğü’ne Ulvi Kılıç, Madeni Yağlar Direktörlüğü’ne de Sezgin Gürsu getirildi.

Türkiye akaryakıt sektörünün en büyük şirketi ve madeni yağlar & kimyasallar pazarının lider markası Petrol Ofisi’nde üç direktörlüğe atamalar gerçekleştirildi. Akaryakıt sektörünün deneyimli isimlerinden Yiğit Meral, Petrol Ofisi ailesine katılarak 1 Nisan itibari ile Perakende Direktörlüğü görevini üstlendi.



Petrol Ofisi’nde 1 Nisan itibari ile Ticari Satışlar & Madeni Yağlar bölümünün ayrılmasıyla oluşan iki ayrı direktörlük pozisyonuna da, sektörün ve Petrol Ofisi’nin tecrübeli isimleri getirildi. 2012 yılından bu yana Petrol Ofisi’nde önemli görevler yürüten Ulvi Kılıç Ticari ve Endüstriyel Satışlar Direktörlüğü görevini üstlendi. Madeni Yağlar Direktörlüğü görevine ise kariyerini 2007 yılından bu yana Petrol Ofisi’nde başarıyla sürdüren Sezgin Gürsü getirildi.



Sezgin Gürsu

İstanbul Erkek Lisesi mezunu olan Sezgin Gürsu, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisansı ise ABD’de University of Miami’de Makine Mühendisliği alanında tamamladı. Mesleki kariyerine 1989 yılında University of Miami’de Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Gürsu, 1991 yılında Koç Holding Satınalma Koordinasyon Grubu’nda Proje Mühendisliği pozisyonunu üstlendi. Sezgin Gürsu, 1992 yılında katıldığı Mobil Oil Türkiye bünyesinde çeşitli yöneticilik görevlerini yürüttü. 2008 yılında Madeni Yağlar Gurup Müdürü olarak Petrol Ofisi ailesinde görev alan Gürsu, daha sonra, Madeni Yağlar ve Ticari Satışlar Direktörü ve Perakende Direktörü görevlerini üstlendi. Sezgin Gürsu 1 Nisan 2018 itibari ile Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörlüğü görevine getirildi.





Ulvi Kılıç

İstanbul Erkek Lisesi mezunu olan ve lisans eğitimini İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Ulvi Kılıç, kariyerine 1998 yılında Borusan Makine ve Güç Sistemleri’nde satış mühendisi olarak başladı. Kılıç, 2001 yılında katıldığı ExxonMobil Türkiye bünyesinde sırasıyla saha mühendisliğinin ardından çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerinde bulundu. 2012 yılında Madeni Yağlar Grup Müdürü olarak Petrol Ofisi ailesine katılan Ulvi Kılıç, son olarak Ticari Satış ve Madeni Yağlar Direktörlüğü görevini yürütüyordu. Ulvi Kılıç, 1 Nisan 2018 itibari ile Petrol Ofisi Ticari ve Endüstriyel Satış Direktörlüğü görevine getirildi.





Yiğit Meral

Ankara Yükseliş Koleji ve ardından ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan ve ABD’de Kellogg School of Management’da Pazarlama Programı’nı tamamlayan Yiğit Meral, kariyerine 1994 yılında Başkent Üniversitesi’nde eğitmen olarak başladı. Ardından Hora Dış Ticaret’te İhracat Sorumluluğu pozisyonunu üstlenen Meral, sonrasında ise Mogan Household Appliances’da Üretim Kontrol Mühendisi olarak Çin’de görev aldı. Daha sonra 1998 yılında BP Türkiye bünyesine saha müdürü olarak katılan Yiğit Meral, farklı müdürlük görevlerinin ardından Akaryakıt Satış Direktörü ve son olarak da Akaryakıt Yatırım Direktörü görevlerini üstlendi. Yiğit Meral, 1 Nisan 2018 itibari ile Petrol Ofisi Perakende Direktörlüğü görevine getirildi.