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Mutlu Akü Günleri'ne özel kampanyalar

03 Nisan 2018, 16:12

Mutlu Akü, ‘Mutlu Akü Günleri’ kapsamında ücretsiz akü kontrolü gerçekleştiriyor ve sürpriz hediyeler veriyor. Uygulamada ayrıca aküsünü yenilemek isteyen otomobil kullanıcılarına da uygun ödeme ve taksit imkanı sunuluyor.

70 yılı aşkın tecrübesi, yaygın satış ve servis ağındaki birikimiyle Türkiye’nin 1 numaralı akü markası olan Mutlu Akü, akünün düzenli kontrolünün önemine dikkat çekmek amacıyla başlattığı Mutlu Akü Günleri’ne bir yenisini daha ekledi. Etkinlik boyunca Türkiye genelinde etkinliğe katılan Mutlu Akü yetkili satıcılarının dahil olduğu Mutlu Akü Günleri kapsamında araç sahipleri akülerini ücretsiz kontrol ettirirken aynı zamanda çeşitli sürpriz hediyeler de kazanacak. 19 Mayıs’a kadar devam edecek Mutlu Akü Günleri www.mutluakugunleri.com adresinde yayınlanan adreslerde gerçekleştirilecek.



Son yıllarda üretilen otomobillerin çoğunda bakım gerektirmeyen aküler kullanılıyor olsa da bu akülerin de belirli periyodlarda kontrol edilmesi gerekiyor. Akü kontrolünün yapılması, aracın çalışmama riskini ortadan kaldırırken, hem araçların sürüş performansına olumlu etki ediyor, hem de oluşabilecek farklı arızaların önüne geçiyor.



Ayrıca Mutlu Akü Günleri kapsamında akü alımlarında taksit avantajı da sunuluyor. Mutlu Akü, CardFinans ve HSBC Advantage’a özel 200 TL ve üzeri alışverişlerde 10 taksit imkanı da sunuyor. Kampanya 19 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek.

