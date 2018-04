Citroën C3 WRC Fransa’ya hazır

Anasayfa » Otomobil

03 Nisan 2018, 16:06

5-8 Nisan tarihleri arasında Fransa’da düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın dördüncü ayağı Tour De Corse’da Citroën’i iki ekip temsil edecek.

Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total Abu Dhabi WRT, şampiyonanın dördüncü ayağına hazır. Citroën’in WRC2 kategorisi için geliştirdiği yeni otomobili Citroën C3 R5 de Tour de Corse’da ilk kez start alacak.2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan Rally Mexico’nun ardından sıra Fransa’nın Korsika Adası’nda düzenlenecek Tour de Corse’da. Korsika Adası’nın benzersiz doğal güzellikleriyle çevrili asfalt etaplarda düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.Rally Mexico’da iki ekip ile start alan Citroën Total Abu Dhabi WRT, Tour de Corse’da da iki ekip ile start alacak. Kris Meeke - Paul Nagle ikilisinin dışında kariyerinde 9 kez WRC pilotlar şampiyonluğu olan Sébastien Loeb de takımı adına en yüksek puanı toplamak için start alacak. Sébastien Loeb’ün sağ koltuğunda ise Daniel Elena oturacak. 44 yaşındaki Sébastien Loeb, Citroën Total Abu Dhabi WRT adına Tour de Corse’un ardından Rally de Catalunya’da da start alacak.Citroën C3 R5 ilk kez etaplara çıkıyorCitroën’in WRC2 kategorisi için geliştirdiği yeni otomobili Citroën C3 R5, Tour de Corse’da ilk kez start alacak. Citroën adına bu yeni otomobille Stéphane Lefebvre - Gabin Moreau ikilisi yarışacak. Stéphane Lefebvre - Gabin Moreau ikilisi bu yarışın dışında WRC2 programı kapsamında 6 ralliye daha katılacak.Bu sezon başında başlayan ve her yarış öncesinde yayınlanan Little Big Racing by Citroën serisinin Tour de Corse için hazırlanan videosu da yayınlanmaya başlandı. Videoda Citroën pilotu Sébastien Loeb yarış hakkında temel bilgileri veriyor. Hazırlanan videoya https://www.youtube.com/watch?v=FmUZHxrSFI8 linkinden ulaşabilirsiniz.Citroën ayrıca Rally Mexico’da Sébastien Loeb’ün en önemli anlarından derlediği bir video daha yayınladı. Best of Sébastien Loeb at Rally Mexico and ready for Tour de Corse isimli bu videoya ise https://www.youtube.com/watch?v=EAb0hrEfB7Q linkinden ulaşabilirsiniz.