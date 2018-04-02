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UPS, Şikayetvar.com'da müşteri deneyiminde en iyi lojistik markası seçildi

UPS, Şikayetvar.com'da müşteri deneyiminde en iyi lojistik markası seçildi

Tarih 02 Nisan 2018, 16:04

Şikayetvar.com’da yer alan müşteri memnuniyet seviyeleri endeksine göre verilen Mükemmel Müşteri Deneyimi Ödülü üst üste iki yıl UPS’in oldu

Şikayetvar.com’un düzenlediği Müşteri Deneyim Endeksi’nde UPS, 2016 yılının ardından 2017 yılında da lojistik sektöründe müşteri deneyimini en iyi yöneten marka seçildi. Şikayetvar.com, Türkiye'nin en büyük müşteri şikayet platformu olmakla beraber, alışveriş yaparkentüketiciler tarafından güvenilir markalar için referans olarak kullanılmaktadır.

“UPS olarak biz, taşıdığımız her bir paket ile müşterilerimizi bir UPS deneyimi yolculuğuna çıkardığımızı düşünüyoruz. Müşterilerimizin bu yolculuğun sonunda kazandıkları olumlu görüşler ve memnuniyetleri UPS için çok önemli. Bu yüzden bu ödülü almaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz.” diyen UPS Türkiye Genel Müdürü Ufku Akaltan sözlerine şu şekilde devam etti: “Global ağımız, tecrübemiz ve organizasyonumuzda yer alan çalışanlarımızın çabaları sayesinde en iyi müşteri deneyimini sağlamak ve müşterilerimize eşsiz bir UPS yolculuğuna çıkarmak için çaba sarf etmeye ve her bir şikayeti kendimizi geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirmeye devam edeceğiz.

Mükemmel Müşteri Deneyimi Ödülü’nün kazananlarının belirlendiği endekste, müşteri memnuniyeti seviyeleri, müşteri şikayetlerine çözüm odaklı hızlı dönüş ve müşterilerden gelen teşekkür bildirimleri gibi kriterlerin yer aldığı tüketici anketleri dikkate alınıyor.

Dijital Age Dergisi’nin Mart sayısında yayımlanan ve Türkiye’deki tüketicilerin dijital mecralarda yaşadığı deneyimlere göre en başarılı bulduğu markaları öğrenmek üzere gerçekleştirdiği, şirketlerin CX performanslarının değerlendirildiği anket çalışması sonuçlarına göre UPS, kargo sektöründe en iyi müşteri deneyimi sunduğu düşünülen marka olmuştu.



 

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