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Goodyear’da yaz gelirken fırsatalarda geliyor

02 Nisan 2018, 15:46

Goodyear’ın yaz lastiği kampanyası, birbirinden renkli hediye fırsatları sunuyor.

Goodyear’dan 2 Nisan – 30 Haziran 2018 tarihleri arasında kampanya koşullarına uygun lastik alımı yapan tüketiciler, aktivasyon zarflarında bulunan kampanya kodu ile goodyearclub.com.tr’ye girerek akaryakıttan küçük ev aletlerine, süpermarketten teknolojik ürünlere kadar 50’nin üzerinde hediyeden istediklerini seçebiliyorlar.



Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, tüketicileri için yine çok avantajlı bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında, 2 Nisan – 30 Haziran 2018 tarihleri arasında Goodyear marka 4 adet 16 inç binek veya 4x4 yaz lastiği veya dört mevsim lastiği alanlar 80 TL, 4 adet 17 inç ve üzeri lastik alanlar ise goodyearclub.com.tr’de geçerli 200 TL değerinde hediye çeki kazanıyor. Goodyear’dan kampanya koşullarına uygun lastik alımı yapan tüketiciler, aktivasyon zarflarında bulunan kodu goodyearclub.com.tr’ye girerek akaryakıttan küçük ev aletlerine, süpermarketten teknolojik ürünlere kadar 50’nin üzerinde hediyeden istediklerini seçebiliyorlar.



Konuyla ilgili olarak Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Mahmut Sarıoğlu; “Tüketicilerimize yine çok avantajlı bir kampanya sunarak yaza merhaba, diyoruz. Üstün performansı ve kalitesiyle fark yaratan Goodyear lastiklerinin avantajlı koşullarla ve renkli fırsatlarla tüketicilere ulaşması için ilerleyen dönemlerde de farklı kampanyalara imza atmayı planlıyoruz” diye konuştu.



Goodyear’in yaz lastikleri arasında öne çıkan serilerinden biri olan EfficientGrip Performance; mükemmel yol tutuşu, yüksek fren performansı ve daha kısa fren mesafesi, düşük yuvarlanma direnci ve yakıt tasarrufu ile tüketicilerin tercihi oluyor. EfficientGrip Performance, AB lastik etiketleme kriterlerine göre almış olduğu derecelerle de performansını vurguluyor.Goodyear’ın WearControl Teknolojisi mükemmel yol tutuşu ile düşük yuvarlanma direnci arasında ideal dengeyi kurarak yakıt tüketiminizi azaltıyor ve daha güvenli bir sürüş sağlıyor. EfficientGrip Performance’da yer alan FuelSaving Teknolojisi, daha düşük yuvarlanma direnciyle birlikte, yakıt tüketimini düşürüyor.



