Muş Yolu Turizm'e yeni otobüsler

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02 Nisan 2018, 15:38

Muş Yolu Turizm, alımını gerçekleştirdiği 1 adet Mercedes-Benz Travego 15 ve 1 adet Tourismo 16 RHD 2+1 model otobüs ile filosunu güçlendirdi.

Muş merkezli, şehirlerarası yolcu taşımacılığı şirketi Muş Yolu Turizm; Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Gelecek Erzurum’dan 1 adet Travego 15 ve 1 adet 16 RHD 2+1 otobüs satın alarak tercihini yine Mercedes-Benz’den yana kullandı. Bu teslimat ile birlikte Muş Yolu Turizm’in filosunda hepsi Mercedes-Benz marka otobüs olmak üzere toplam 12 adet araç bulunuyor.Mercedes-Benz Türk’ün Pazarlama Merkezi’nde düzenlenen teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Otobüs Satış Operasyonu Grup Müdürü Murat Kızıltan, Gelecek Erzurum Otobüs Satış Müdürü Şener Başçoban ile Muş Yolu Turizm firma sahibi Mazhar Özkan ve firma yetkilileri Ercan Özkan, Alican Özkan, Ramazan Özkan ve Erdal Özkan katıldı.Mercedes-Benz Türk Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, tören sırasında yaptığı konuşmada “Değerli iş ortağımız Muş Yolu Turizm ile bir kez daha işbirliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1 adet Mercedes-Benz Travego 15 SHD ve 1 adet Tourismo 16 RHD 2+1 alımları için kendilerini tebrik ediyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz, bol kazançlı ve hayırlı olmasını diliyoruz. Ayrıca yetkili bayimiz Gelecek Erzurum’a bu satış için gösterdikleri emek ve destekleri için çok teşekkür ederiz.” dedi.Muş Yolu Turizm Firma Sahibi Mazhar Özkan ise, “Hedefimiz araç filomuzu her daim genç tutmak. Bu sefer de tercihimizi Mercedes-Benz’den yana kullandık. Çünkü Mercedes-Benz’in geniş servis ağının olması, araçların 2. El fiyatlarının yüksek olması ve kolay parça bulunabilirliği bizim için oldukça önemli etkenlerdir. Biz yolcularımız ile aile olduğumuz için onların rahat etmeleri ve memnun olmaları çok önemlidir. Bu yüzden Mercedes-Benz’in kalitesini ve bize verdiği güveni tercih ettik. Alımı bölge bayimiz Gelecek Erzurum’dan gerçekleştirdik. Herkese hayırlı olmasını temenni ederiz.” diye konuştu.