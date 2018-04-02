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Offroadda sezonun ilk randevusu Kaynaşlı'da

02 Nisan 2018, 15:30

2018 Türkiye Trial Şampiyonası ilk yarışı, kısa adı DOSOD olan Düzce Offroad ve Otomobil Sporları Derneği tarafından 06-07 Nisan tarihlerinde Kaynaşlı Motorsporları Kompleksi’nde organize ediliyor.