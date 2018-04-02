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Offroadda sezonun ilk randevusu Kaynaşlı'da

Offroadda sezonun ilk randevusu Kaynaşlı'da

Tarih 02 Nisan 2018, 15:30

2018 Türkiye Trial Şampiyonası ilk yarışı, kısa adı DOSOD olan Düzce Offroad ve Otomobil Sporları Derneği tarafından 06-07 Nisan tarihlerinde Kaynaşlı Motorsporları Kompleksi’nde organize ediliyor.

06 Nisan Cumartesi saat 12:00’de başlayacak olan yarışın ilk gününde 850 metre uzunluğundaki Düzce etabı, yine saat 12:00’de başlayacak olan ikinci gününde ise 750 metre uzunluğundaki Kaynaşlı etabı geçilecek. 4 sporcu ve 2 araçtan oluşan ekiplerin yardımlaşarak zorlu engelleri aşmaya çalışacakları yarışta, 10 ayrı kapı 30 dakikalık süre içerisinde geçmeye çalışılacak.

DOSOD Başkanı İsmail Aydın, organizasyon öncesinde yaptığı açıklamada hafta sonu büyük çekişmeye sahne olacak organizasyona tüm offroad sevenleri ve Düzcelileri davet ettiklerini belirtti.


 

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