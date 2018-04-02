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Supsan Rusya’daki müşterilerine bir yenisini daha ekledi

Supsan Rusya’daki müşterilerine bir yenisini daha ekledi

Tarih 02 Nisan 2018, 14:52

2016’da Rusya’nın en büyük motor fabrikalarından YaMZ’ı müşteri portföyüne katan Supsan, yeni yılın ilk günlerinde müşteri sayısını artırdı ve Rusya'nın en büyük ticari motorlu taşıt üreticisi GAZ Group ile el sıkıştı.

Ferrari, BMW ve Aston Martin gibi dünya markası müşterilerinin yanına, geçtiğimiz yıl Rusya’nın en büyük motor fabrikalarından YaMZ’ı ekleyen Borusan Holding şirketlerinden Supsan A.Ş., 2018 yılında GAZ Group ile de el sıkıştı.

Hafif ve orta ölçekli ticari araçlar, otobüsler, ağır kamyonlar, güç trenleri ve otomotiv parçaları geliştirme ve üretiminde uzman olan GAZ Group, Supsan tarafından üretilen supapları, LCV Gazelle araçları için üretilen benzinli motor Evotech 2.7'e monte edecek.

Bu anlaşma için dört yılı aşkın süredir çalışan Supsan, ilk sevkiyatını da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Kapasite artırımı ile rakipleri arasında ciddi bir büyüklüğe ulaştıklarını açıklayan Supsan A.Ş. Genel Müdürü Salih Alson, 2017 itibariyle kapasitemizi 10 milyon adetten 12 milyon adede çıkardık. O an itibariyle rakiplerimizle olan farkı daha da açtık. Bu çok ciddi bir büyüklüktür. Çevre ülkelerin en büyük supap tesisine sahibiz. Ağırlıklı olarak binek araçlar ve ağır vasıtalar için supap üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Salih Alson, AB ülkeleri ile ABD ve Rusya pazarına odaklandıklarını ifade etti.

 

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