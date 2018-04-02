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SEAT’ın ana merkezi Martorell 25 yaşında

SEAT’ın ana merkezi Martorell 25 yaşında

Tarih 02 Nisan 2018, 14:37

SEAT otomobillerinin ana üretim merkezi olan Martorell fabrikası 25’inci yaşına girdi.

Fabrika, yaklaşık 1,5 milyar Euro yatırımla ve 34 ay süren inşaat sürecinin ardından 1993 yılında faaliyete geçti. O tarihten bu yana SEAT Martorell üretim tesislerinde, 39 farklı model ve versiyondan 10 milyona yakın otomobil üretildi.

1993 yılında SEAT, üretim merkezini 1953 yılından beri kullandığı Barselona’daki Zona Franca fabrikasından, yalnızca 30 kilometre uzaktaki yeni Martorell tesislerine taşıdı. Toplamda 2,8 milyon metrekare kapalı alana sahip olan fabrika günümüzde yaklaşık yüzde 95 kapasite kullanımı ile günde yaklaşık 2 bin 300 otomobil üretiyor. Üretim kapasitesi 2009 yılından bu yana yüzde 50’nin üzerinde artarak 2017 yılında 455 bin adede ulaşan Martorell, Avrupa’nın en yüksek hacimli üretim tesislerinden biri. 1993 yılından bu yana SEAT, Martorell üretim tesislerinde 39 farklı model ve versiyondan 10 milyona yakın otomobil üretti.

Martorell’in faaliyetlerine başladığı 1993 yılında üretim bandından çıkan ilk otomobiller, günde 1.500 adet üretilen ikinci nesil Ibiza ve Cordoba modelleriydi. Aradan geçen 25 yılda, Toledo’dan yeni Arona’ya, Altea’dan Ibiza ve Leon’un sonraki nesillerine dek, markanın geliştirdiği modellerin neredeyse tümü bu fabrikada üretildi.

Martorell ayrıca diğer Volkswagen Grubu markaları için de üretim yapıyor. 1995-2003 arasında Polo ve Caddy modellerinin üretildiği fabrika, 2011 yılında ise İspanya’da üretilen ilk premium segment otomobil olan Audi Q3’e ev sahipliği yapmaya başladı. Bunu, bu yılın ikinci döneminde yeni nesil Audi A1 takip edecek.

2 binden fazla robot mesai yapıyor
SEAT Martorell, üretim sürecini akıllı, bağlantılı teknolojilere uyumlu ve dijital hale getirmek amacıyla Endüstri 4.0’ın gelişimine büyük önem veriyor. SEAT, sanal gerçeklik, işbirlikçi robotlar ve 3D baskı gibi önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok daha fazla kullanılacak olan teknolojileri üretim sürecine entegre etmeye başlamış durumda. Martorell’de otomobil gövdelerinin montajında 2 binden fazla robot kullanılıyor. Bu rakam, İspanya’da bulunan tüm endüstriyel üretim robotlarının yüzde 10’una denk geliyor.
 
12 bin kişilik istihdam
Tesis; üretim hatları, şirketin genel merkezi ve SEAT Teknik Merkezi’nde toplamda 12 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Bunun yanı sıra, Martorell otomotiv endüstrisinde kadın istihdamı açısından ilk sıralarda yer alıyor. Fabrikanın toplam iş gücünün yüzde 21’ini kadınlar oluşturuyor.

Güçlü sürdürülebilirlik yaklaşımı
SEAT’ın, eldeki kaynakların daha verimli kullanılmasını ve çevresel etkilerin azaltılarak üretimin daha etkin, sürdürülebilir ve çevre dostu kılınmasını amaçlayan Ecomotive Fabrika Planı, 2011 yılından beri Martorell’de uygulanıyor. Üretim süreci için belirlenen temel göstergelerde yüzde 25 iyileşmeye işaret eden veriler ışığında, plan belirlenen hedefe hali hazırda ulaşmış durumda. 2025 yılına dek yüzde 50 hedefini yakalamak için gerçekleştirilen çalışmalar ise sürüyor.
 


 

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