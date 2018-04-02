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Pirelli ve Opet'ten ortak kampanya

Pirelli ve Opet'ten ortak kampanya

Tarih 02 Nisan 2018, 14:26

Pirelli seçili yetkili satıcılarından ve alt bayilerinden, tek seferde 4 adet 16 jant ve üzeri Pirelli marka oto, SUV(4x4), hafif ticari araç yaz veya dört mevsim lastik satın alan tüketicilere 16 jant lastikler için 80 TL değerinde (KDV Dahil), 17 jant ve üzeri lastikleri için KDV dahil 200 TL değerinde Opet Yakıt Kart hediye edilecek.

Premium ve prestij segment lastikler orijinal ekipman dünya lideri olan Pirelli’nin Türkiye operasyonu Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. tüketicileri için OPET ile yeni bir kampanyaya imza atıyor. 01 Nisan – 15 Haziran 2018 tarihleri arasında Türkiye genelinde sadece kampanyaya katılan Pirelli Yetkili Satıcıları ve alt bayilerinden, tek seferde 4 adet 16 jant ve üzeri Pirelli marka oto, SUV(4x4), hafif ticari araç yaz veya dört mevsim lastik satın alan tüketicilere kampanya başvurusunda bulunmaları halinde 16 jant lastikler için 80 TL değerinde (KDV Dahil), 17 jant ve üzeri lastikleri için KDV dahil 200 TL değerinde Opet Yakıt Kart hediye edilecek.

1 Nisan’da başlayacak olan kampanya kapsamında Pirelli, tüketicilere  Yapı Kredi Worldcard’a a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatı sunuyor.

Hediyenin aktif olması için tüketicilerin fatura tarihinden itibaren 15 gün içerisinde www.pirelli.com.tr sayfasını ziyaret ederek Pirelli kampanya başvuru sayfasını eksiksiz doldurmaları ve başarılı kayıt sonrası yüklenen akaryakıt TL bakiyesini 1 Ağustos 2018 tarihine kadar kullanmaları gerekiyor.

 

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