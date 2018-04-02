Anadolu Isuzu’dan servislerine Japonya jesti

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02 Nisan 2018, 14:19

Türkiye’de ticari araçlar konusunda en yaygın servis ağına sahip olan Anadolu Isuzu, 103 servisi arasında düzenlediği yarışma sonucunda kazanan 15 yetkili servisine Japonya seyahati hediye etti.

Otomotiv sektörünün ilk Türk-Japon ortaklığına sahip firması Anadolu Isuzu, 2017 yılı boyunca orijinal yedek parça alımlarını en çok artıran, servis denetim performans puanları yüksek olan, müşteri memnuniyetinin, teknik bilgi ve becerinin en yüksek olduğu yetkili servislerini Japonya Seyahati ile ödüllendirdi. 12 farklı şehirde faaliyet gösteren toplam 15 farklı yetkili servis temsilcisinin katılım gösterdiği ödül seyahati, 5-9 Mart 2018 tarihlerinde Tokyo’da gerçekleştirildi.Isuzu’nun Tokyo’daki üretim tesislerini ilk kez yakından gören ve Isuzu Müzesi, Japonya’daki Isuzu Servisleri ve Isuzu Genel Merkezine de bir ziyarette bulunan kazananlar, Japon kalite standartlarını yerinde inceleme fırsatında bulundu. Anadolu Isuzu Yetkili servisleri Isuzu Japonya tarafından da takdir belgesi ile onurlandırıldı.Japonya seyahatinin ikinci kısmında ise Tokyo’nun haricinde Kyoto şehrinde çeşitli tapınaklar, tarihi ve turistik mekânlar gezilirken, Osaka’da ise Universal Studios ziyaret edildi. Kazananlar, 5 günlük Japonya seyahati boyunca Japonya’yı, Japon kültürünü ve Isuzu’yu yakından tanıma fırsatı bularak markanın kurumsal yapısını yakından görme şansını elde ettiler.