|
|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Anadolu Isuzu’dan servislerine Japonya jesti
02 Nisan 2018, 14:19
Türkiye’de ticari araçlar konusunda en yaygın servis ağına sahip olan Anadolu Isuzu, 103 servisi arasında düzenlediği yarışma sonucunda kazanan 15 yetkili servisine Japonya seyahati hediye etti.
Otomotiv sektörünün ilk Türk-Japon ortaklığına sahip firması Anadolu Isuzu, 2017 yılı boyunca orijinal yedek parça alımlarını en çok artıran, servis denetim performans puanları yüksek olan, müşteri memnuniyetinin, teknik bilgi ve becerinin en yüksek olduğu yetkili servislerini Japonya Seyahati ile ödüllendirdi. 12 farklı şehirde faaliyet gösteren toplam 15 farklı yetkili servis temsilcisinin katılım gösterdiği ödül seyahati, 5-9 Mart 2018 tarihlerinde Tokyo’da gerçekleştirildi.
Isuzu’nun Tokyo’daki üretim tesislerini ilk kez yakından gören ve Isuzu Müzesi, Japonya’daki Isuzu Servisleri ve Isuzu Genel Merkezine de bir ziyarette bulunan kazananlar, Japon kalite standartlarını yerinde inceleme fırsatında bulundu. Anadolu Isuzu Yetkili servisleri Isuzu Japonya tarafından da takdir belgesi ile onurlandırıldı.
Japonya seyahatinin ikinci kısmında ise Tokyo’nun haricinde Kyoto şehrinde çeşitli tapınaklar, tarihi ve turistik mekânlar gezilirken, Osaka’da ise Universal Studios ziyaret edildi. Kazananlar, 5 günlük Japonya seyahati boyunca Japonya’yı, Japon kültürünü ve Isuzu’yu yakından tanıma fırsatı bularak markanın kurumsal yapısını yakından görme şansını elde ettiler.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
Design by Medya-x