Oyak Renault’dan 33 milyon Avro’luk yeni yatırım

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02 Nisan 2018, 14:08

Mevcut pres hatlarına göre yüzde 30 enerji tasarrufu sağlayan elektrik-elektronik sistemler ve hidrolik yastık ünitesi gibi özellikleriyle tüm dünyadaki Renault Fabrikaları içindeki en modern pres hattı olma özelliğini taşıyor.

Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault, 33 milyon Avro yatırım yaparak inşa ettiği yüksek hızlı yeni pres hattının açılışını çalışanları ile kutladı. Yeni pres hattı açılış törenine, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Tunç Başeğmez, Oyak Renault yöneticileri, proje ekipleri ve tedarikçiler katıldı.Yeni pres hattı açılışında konuşan Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez, devreye aldıkları yeni pres hattı sayesinde hem kapasitelerini hem de hızlarını artırdıklarını vurguladı. Başeğmez, “Yeni pres hattımızın sahip olduğu yüksek teknoloji sayesinde büyük sac parça üretim kapasitemizi neredeyse 2 katına çıkarttık. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları devam eden yatırımları, şirketlerinden ve Renault markasından gurur duyan çalışanlarının 50 yıla yaklaşan bilgi birikimi ve tecrübesi ile ülke ekonomisine ve otomotiv sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmaya devam edecek” dedi.•Modern teknolojiler kullanılarak 12 ay gibi çok kısa bir sürede inşa edilen ek pres binası içinde, 5,5 ay gibi rekor bir sürede yeni pres hattının kurulumu gerçekleşti.•Yeni pres hattı ile 70’i aşkın kişiye yeni istihdam sağlanacak.•Renault Grubu’nda bir ilk olan ve 6300 metrekarelik atölye alanına sahip yüksek hızlı yeni pres hattı, 1 adet 2400 ton, 1 adet 1200 ton ve 2 adet 1000 ton kapasiteli toplam 4 presten oluşuyor.•Yeni tasarım, elektrik-elektronik sistemler ve hidrolik yastık ünitesi gibi özellikleri sayesinde yaklaşık yüzde 30’luk bir enerji tasarrufu sağlayacak.•Bu modern hat üzerinde kalıp değişim süreleri 10 dakikadan, 3,5 dakikaya inecek. 3,5 dakika gibi rekor sayılabilecek bir süre içinde kalıp değiştirilip farklı bir parça basımına başlayabilecek.•Yeni hat üzerinde Endüstri 4.0 dijitalizasyon kapsamında iki yenilik bulunuyor; kalıpların üzerindeki RFID ( Radio Frequence Identification Data ) sistemi sayesinde pres hattı parçaya göre otomatik olarak parametrelerini ayarlayacak. Ayrıca yine hat üzerindeki sıcaklık, titreşim, elektrik akımı, rotasyon gibi parametreler sürekli dijital ortamda takip edilecek bu bilgiler anlık işlenerek olası problemler önceden saptanıp önlem alınabilecek.