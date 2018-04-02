TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
ANKARA LOJISTIK
GENEVA MOTOR SHOW
tasiyanlar banner

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Hafif Ticari

120 HP'lik Doblo satışta

120 HP'lik Doblo satışta

Tarih 02 Nisan 2018, 13:32

Euro 6 normlarını karşılayan yeni 1,6 litrelik turbo beslemeli dizel Multijet motor seçeneği, 120 HP güç ve 320 Nm tork değerleri, Fiat Doblo’ya sınıfının en güçlü modeli unvanını kazandırıyor.

Fiat Doblo, 2018 yılında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Fiat Doblo, 63 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Tofaş fabrikasında üretilen; Fiat Professional Ailesi’nin iddialı üyesi Doblo, ilkbahar aylarına hızlı bir giriş yapıyor. Fiat Doblo, rüştünü birçok Fiat modelinde ispatlamış Euro 6 normlarını karşılayan yeni 1,6 litrelik turbo beslemeli dizel Multijet motor, 120 HP güç ve 320 Nm tork değerleriyle  sınıfının en güçlü modeli ünvanının sahibi oluyor. 100 km'de ortalama 5,2 litrelik yakıt tüketim değeriyle; güçlü olduğu kadar aynı zamanda ekonomik olan Fiat Doblo; konfor, teknoloji ve güvenlik özellikleriyle binek otomobilleri kıskandırmaya devam ediyor.

Yeni 120 HP’lik dizel motorlu Fiat Doblo Ailesi’nde; ABS, EBD, sürücü ve yolcu ön hava yastığı, yan hava yastıkları, yokuş kalkış desteği, ESP, ESC, ASR, MSC, ısıtmalı ön koltuklar, deri direksiyon ve vites topuzu, hız sabitleme, otomatik iklimlendirme kontrollü klima, 5 inç boyutunda dokunmatik ekranli Uconnect multi medya sistemi, navigasyon, Bluetooth, USB ve AUX bağlantılı müzik sistemi gibi önemli teknoloji, güvenlik ve konfor donanımları sunuluyor.

Cargo Standart, Cargo Maxi, Cargo Maxi XL, Maxi Frigo ve Combi Standart ve Combi Maxi gövde seçenekleri ile üretilen Fiat Doblo Ailesi, 63 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Hafif Ticari

2018 model Caravelle’ler satışa sunuldu

 2018 model Caravelle’ler satışa sunuldu Tasarımı ve ekipmanlarıyla, kalabalık aileler ve yolcu taşımacılığı için premium konfor sunan Caravelle modeline Ma...

Renault Trafic'in ürün gamı gelişiyor

 Renault Trafic'in ürün gamı gelişiyor Renault, hafif ticari araç pazarındaki konumunu kısa şasi Renault Trafic Panelvan ile güçlendiriyor.
SCHMITZ CARGOBULL 1 MART

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Alternatifler ve veriler

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x