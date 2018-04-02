120 HP'lik Doblo satışta

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02 Nisan 2018, 13:32

Euro 6 normlarını karşılayan yeni 1,6 litrelik turbo beslemeli dizel Multijet motor seçeneği, 120 HP güç ve 320 Nm tork değerleri, Fiat Doblo’ya sınıfının en güçlü modeli unvanını kazandırıyor.

Fiat Doblo, 2018 yılında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Fiat Doblo, 63 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.Tofaş fabrikasında üretilen; Fiat Professional Ailesi’nin iddialı üyesi Doblo, ilkbahar aylarına hızlı bir giriş yapıyor. Fiat Doblo, rüştünü birçok Fiat modelinde ispatlamış Euro 6 normlarını karşılayan yeni 1,6 litrelik turbo beslemeli dizel Multijet motor, 120 HP güç ve 320 Nm tork değerleriyle sınıfının en güçlü modeli ünvanının sahibi oluyor. 100 km'de ortalama 5,2 litrelik yakıt tüketim değeriyle; güçlü olduğu kadar aynı zamanda ekonomik olan Fiat Doblo; konfor, teknoloji ve güvenlik özellikleriyle binek otomobilleri kıskandırmaya devam ediyor.Yeni 120 HP’lik dizel motorlu Fiat Doblo Ailesi’nde; ABS, EBD, sürücü ve yolcu ön hava yastığı, yan hava yastıkları, yokuş kalkış desteği, ESP, ESC, ASR, MSC, ısıtmalı ön koltuklar, deri direksiyon ve vites topuzu, hız sabitleme, otomatik iklimlendirme kontrollü klima, 5 inç boyutunda dokunmatik ekranli Uconnect multi medya sistemi, navigasyon, Bluetooth, USB ve AUX bağlantılı müzik sistemi gibi önemli teknoloji, güvenlik ve konfor donanımları sunuluyor.Cargo Standart, Cargo Maxi, Cargo Maxi XL, Maxi Frigo ve Combi Standart ve Combi Maxi gövde seçenekleri ile üretilen Fiat Doblo Ailesi, 63 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.