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Goodyear, fuara performansı en yüksek ürünleriyle katıldı

30 Mart 2018, 20:20

Goodyear, MARBLE – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nda iş makinesi lastiklerini sergiledi.

Dünyanın doğaltaş sektöründe en önemli buluşmalarından olan MARBLE – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 28-31 Mart 2018 tarihinde kapılarını 24. kez açtı. MARBLE, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda katılımcı ile sektörün her alanında faaliyet gösteren hemen hemen tüm şirketlerini ve sektör profesyonellerini Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar kompleksi Fuarizmir’de ağırladı.



Geçtiğimiz yıl, fuara yerli ziyaretçilerle birlikte 104 ülkeden 50 bin 218 ziyaretçi gelmişti.



Ürün gamı olarak sektörün en popüler ürünlerini üreten Goodyear, İzmir’deki MARBLE Fuarı’nda GP-4D RT-3B ve TL-3A+ ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu.



Damperli kamyonlar ve yükleyiciler için üretilen Goodyear GP-4D deseni, farklı ebatları ile gösterdiği saat performansı sayesinde kullanıcıların maliyetini düşürerek verimliliklerini artırıyor. GP-4D çamurlu ve yumuşak topraklı zeminlerde güçlü çekiş sağlayan ekstra sırt derinliğinin yanı sıra zorlu koşulların etkilerine karşı yüksek dayanıklılık sağlayan güçlü omuzlara sahip olup sektörün tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.



GP-4D’nin yanı sıra RT-3B de fuarda görücüye çıktı. 115 (L3) seviyesindeki RT-3B lastiği, kesilme ve delinmelere karşı üstün bir direnç gösterir; lastikli yükleyici ve greyderler için kullanılıyor. Geliştirilmiş çekiş gücü ve yanal stabilitesi (GP-2B desenine göre), kesilme ve delinmelere karşı üstün direnci, kendi kendini temizleyen desen teknolojisi, çok yönlü sırt tasarımı, kaplanabilirlik özelliği ve RT-3B*’ye göre daha fazla yük taşıma kapasitesi ile sektörün en çok tercih edilen ürünlerinden biridir.



Fuarda ziyaretçilerle buluşan diğer bir ürün de 125 (L3/E3) seviyesindeki TL-3A+ lastiği oldu. Çok amaçlı radyal çekiş lastiği olarak kullanılan ürün üstün çekiş özelliklerine sahip olması ve çok amaçlı yapısı sayesinde lastikli yükleyiciler, greyderler, belden kırmalı kaya kamyonları ve daha bir çok araç için kullanılabiliyor.



Goodyear Türkiye Ticari Lastikler Direktörü Şaban Güngör; “Goodyear olarak, ürün gamımızla sektörü yönlendiren şirketler arasındayız. Özellikle GP–4D mermer sektöründe performansı ile en çok aranan ürün özelliğini taşıyor. RT-3B ve TL-A serisi de, sektörün tercih edilen ürünleri olarak öne çıkıyor” dedi. Fuarın son kullanıcılarla bir araya gelme şansı sağlaması ve sektördeki gelişmeleri ilk elden alma ve son kullanıcıların geri bildirimlerini paylaşmaları açısından çok yararlı olduğunu belirten Güngör; “Mermer sektörü, satışlarımızda büyük bir yer tutuyor. Bu nedenle Türkiye’deki en kapsamlı mermer fuarı olan MARBLE bizim için önem taşıyor. Fuarda, sektörün performansı en yüksek ürünü olan GP-4D’nin yanı sıra Goodyear’in RT-3B ve TL3-A lastiklerini de daha yakından tanıtma fırsatı bulduğumuz için mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.



