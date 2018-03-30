TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
ANKARA LOJISTIK
GENEVA MOTOR SHOW
tasiyanlar banner

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Yönetici Haberleri

Honda Türkiye’de yeni dönem atamaları

Honda Türkiye’de yeni dönem atamaları

Tarih 30 Mart 2018, 20:12

Honda Türkiye operasyonel kadrosunda önemli atamalar gerçekleştirdi.

Honda Türkiye tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 01.04.2017 tarihinden bu yana Honda Türkiye Otomobil ve Motosiklet Satış Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bülent Kılıçer yeni organizasyonel yapıda Otomobil ve Motosikletten Sorumlu Satış, Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

01.07.2016 tarihinden bu yana Honda Türkiye Otomobil Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevini yürüten Serdar Akman, yeni görevinde Otomobil ve Motosiklet Satış Müdürlüğü’ne atanırken, Kurumsal İletişim ve Bayi Geliştirme bölümleri de kendisine bağlandı. 01.04.2016 tarihinden bu yana Honda Türkiye Müşteri İlişkileri ve Kişisel Gelişim Müdürlüğü görevini yürüten Baybars Aroma da Otomobil ve Motosikletten Sorumlu Pazarlama Müdürü oldu.

01.04.2016 tarihinden bu yana Honda Türkiye Otomobil Pazarlama Departmanı Basın ve Halkla İlişkiler Şefi olarak görev yapan Koray Tüzmen de bu süreçte Kurumsal İletişim Şefliği görevini sürdürecek.

Yeni görevler 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Yönetici Haberleri

Ali Bilaloğlu yeni Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı

 Ali Bilaloğlu yeni Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Doğuş Otomotiv’in 29 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısında, Emir Ali Bil...

Çağrı Kutay DS Automobiles Türkiye Marka Müdürü olarak atandı

 Çağrı Kutay DS Automobiles Türkiye Marka Müdürü olarak atandı Mart 2018 itibariyle DS Automobiles Türkiye Marka Müdürü görevine atanan Çağrı Kutay, direkt olarak Peugeot Türkiye...
SCHMITZ CARGOBULL 1 MART

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Alternatifler ve veriler

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x