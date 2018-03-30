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Brisaspor kürsüden inmedi

Brisaspor kürsüden inmedi

Tarih 30 Mart 2018, 20:02

Üç gün süren yarışlarda her gün başarı elde eden Brisaspor takımı kürsüden inmedi.

Brisaspor Bisiklet Takımı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Erikçe Macera Parkı Çocuk ve Gençlik Kamp Eğitim Merkezi’nde yapılan, Uluslararası Bisiklet Federasyonu (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2018 faaliyet programında yer alan, “Salcano Gaziantep Mtb Stage Race” yarışlarına katıldı.

23-25 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve üç etaptan oluşan yarışlara Rusya, Ukrayna, İran, Suriye ve ülkemizden toplam 365 sporcu katıldı.

Brisaspor Bisiklet takımının büyük erkek (4), büyük bayan (3) ve yıldız erkek (2) olmak üzere 9 sporcu ile start aldığı yarışta sporcular, ‘Zamana Karşı (Xct)’, ‘Noktadan Noktaya (Xcp)’ ve son etap olan ‘Arazi Sürüşü (Cross-Country)’ kategorilerinde yarıştılar.

Üç gün boyunca süren yarışlarda Brisapspor sporcuları birçok kategoride başarı elde etti.

Brisaspor sporcularının elde ettiği başarılar şöyle;

23 Mart 2018 Zamana Karşı (Xct) yarışı;
•Büyük erkekler ikincisi Abdülkadir KELLECİ

24 Mart 2018 Noktadan Noktaya (Xcp) yarışı;
•Büyük erkekler ikincisi Abdülkadir KELLECİ

25 Mart 2018 UCI Mtb (Xco) yarışı;
•Yıldız erkekler – A birincisi Samet BULUT
•Yıldız erkekler – A ikincisi Furkan AKÇAM
•Büyük erkekler ikincisi Abdülkadir KELLECİ
•Büyük erkekler genel klasman ikincisi Abdülkadir KELLECİ

 

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