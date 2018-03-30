|
|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Brisaspor kürsüden inmedi
30 Mart 2018, 20:02
Üç gün süren yarışlarda her gün başarı elde eden Brisaspor takımı kürsüden inmedi.
Brisaspor Bisiklet Takımı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Erikçe Macera Parkı Çocuk ve Gençlik Kamp Eğitim Merkezi’nde yapılan, Uluslararası Bisiklet Federasyonu (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2018 faaliyet programında yer alan, “Salcano Gaziantep Mtb Stage Race” yarışlarına katıldı.
23-25 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve üç etaptan oluşan yarışlara Rusya, Ukrayna, İran, Suriye ve ülkemizden toplam 365 sporcu katıldı.
Brisaspor Bisiklet takımının büyük erkek (4), büyük bayan (3) ve yıldız erkek (2) olmak üzere 9 sporcu ile start aldığı yarışta sporcular, ‘Zamana Karşı (Xct)’, ‘Noktadan Noktaya (Xcp)’ ve son etap olan ‘Arazi Sürüşü (Cross-Country)’ kategorilerinde yarıştılar.
Üç gün boyunca süren yarışlarda Brisapspor sporcuları birçok kategoride başarı elde etti.
Brisaspor sporcularının elde ettiği başarılar şöyle;
23 Mart 2018 Zamana Karşı (Xct) yarışı;
•Büyük erkekler ikincisi Abdülkadir KELLECİ
24 Mart 2018 Noktadan Noktaya (Xcp) yarışı;
•Büyük erkekler ikincisi Abdülkadir KELLECİ
25 Mart 2018 UCI Mtb (Xco) yarışı;
•Yıldız erkekler – A birincisi Samet BULUT
•Yıldız erkekler – A ikincisi Furkan AKÇAM
•Büyük erkekler ikincisi Abdülkadir KELLECİ
•Büyük erkekler genel klasman ikincisi Abdülkadir KELLECİ
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
Design by Medya-x