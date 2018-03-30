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Kordsa, BIST Temettü 25 Endeksi’ne dahil oldu

Kordsa, BIST Temettü 25 Endeksi’ne dahil oldu

Tarih 30 Mart 2018, 20:04

Kordsa, 1 Şubat 2018-31 Ocak 2019 dönemi için endekste işlem görecek.

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, son üç yıldaki yüksek temettü verimliliğinin bir çıktısı olarak temettü alışkanlığı açısından en etkin 25 hisseden oluşan BIST Temettü 25 Endeksi’ne dahil oldu. BİST Temettü 25 Endeksi,

BIST Temettü Endeksi’nde yer alan ve değerleme günü itibariyle temettü verimlerine göre büyükten küçüğe yapılan sıralamada ilk 2/3’lük dilimde yer alan ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en büyük 25 paydan oluşuyor.

2017 yılında iş kollarına yaptığı yeni yatırımlarıyla büyümesini destekleyen Kordsa’nın 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2017 yılı için 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %34,383, net %29,22555 oranında toplam 66.884.932,20 TL kâr payı ödenmesine karar verildi. Kâr payları, 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren nakden dağıtılacak.

 

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