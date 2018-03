Anasayfa » Üstyapi

Dubai Fuarına Güven damgası

30 Mart 2018, 19:55

Türkiye ‘nin lider treyler firmalarından GÜVEN, 26 - 28 Mart tarihleri arasında BAE /Dubai’ de düzenlenen “The Big 5 Heavy “ fuarına damgasını vurdu.

Dubai World Trade Centre Uluslararası fuar ve sergi sarayında düzenlenen fuarda, GÜVEN ‘in standı Dünya’nın dört bir yanından gelen sektörel yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı.



Her sene düzenlenen , özellikle inşaat sektörünün kalbinin attığı ve önemli sektörel oyuncuların katıldığı bu fuara, 30 m3 V – Tip Silobas ile katılan GÜVEN bu fuara Ortadoğu bayisi TFD INTERNATIONAL firması ile beraber katıldı.



GÜVEN’ in yurtiçi satış ve ihracat müdürü Metin Kirmit :” Firma olarak en büyük başarımız müşterilerimizin bize duydukları güven ve sadakattir. Bunu fuarlarda daha iyi görüyoruz ve anlıyoruz. Yaptığımız her yeni ürünü en iyi yaptığımızı biz değil müşterilerimiz ve rakip firmalarımız söylüyor.Dünya’nın her tarafına güven ihraç ediyoruz, bundan daha iyi bir başarı ve mutluluk olabilir mi? ”diye konuştu. Fuarda bir çok yeni sipariş aldıklarını ve bunları tam zamanında teslim etmek için şimdiden planlama ve program yaptıklarını dile getiren Metin Kirmit ;

“Gerçekleştirilen bu fuarlar hem GÜVEN için hem de ülke ekonomisi için çok faydalı, yaptığımız çalışmaların karşılığını bu fuarlarda alıyoruz,markamızı ve ülkemizi tanıtıyoruz, hem de piyasanın hem de inşaat sektörünün nereye koştuğunu, bu sektörün ihtiyaç ve fırsatlarını daha iyi görüyoruz “ şeklinde görüş belirtti.



Fuar süresi boyunca GÜVEN ’in standından müşteri ve ziyaretçiler hiç eksik olmadı. GÜVEN ‘in tüm yöneticileri fuara gelen misafirlerle yakından ilgilendiler , ürünü tanıttılar.



Özellikle Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde çeşitli inşaat şantiyelerinde 5000’den fazla Güven marka silobas, damper gibi iş makinası bulunmakta , bu araçlar Orta Doğu’nun ve Afrika’nın yeniden yapılanmasına ve imarına büyük katkı sağlamaktadır.