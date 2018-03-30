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Dubai Fuarına Güven damgası

Dubai Fuarına Güven damgası

Tarih 30 Mart 2018, 19:55

Türkiye ‘nin lider treyler firmalarından GÜVEN, 26 - 28 Mart tarihleri arasında BAE /Dubai’ de düzenlenen “The Big 5 Heavy “ fuarına damgasını vurdu.

Dubai  World  Trade  Centre  Uluslararası  fuar ve sergi sarayında düzenlenen  fuarda, GÜVEN ‘in standı  Dünya’nın  dört  bir yanından gelen sektörel  yabancı  ziyaretçilerin akınına uğradı.  

Her sene  düzenlenen  , özellikle inşaat  sektörünün  kalbinin  attığı ve önemli sektörel oyuncuların katıldığı bu fuara, 30 m3  V – Tip  Silobas ile katılan  GÜVEN  bu fuara  Ortadoğu  bayisi  TFD  INTERNATIONAL firması  ile  beraber  katıldı.

GÜVEN’ in  yurtiçi satış ve ihracat müdürü  Metin Kirmit :” Firma olarak en büyük başarımız müşterilerimizin bize duydukları güven ve sadakattir. Bunu  fuarlarda  daha iyi görüyoruz  ve  anlıyoruz. Yaptığımız  her yeni ürünü en iyi yaptığımızı  biz değil müşterilerimiz  ve  rakip firmalarımız  söylüyor.Dünya’nın her tarafına güven ihraç ediyoruz, bundan daha iyi bir başarı ve mutluluk olabilir mi? ”diye konuştu. Fuarda bir çok yeni sipariş aldıklarını ve bunları tam zamanında  teslim  etmek için şimdiden  planlama  ve  program  yaptıklarını dile getiren Metin Kirmit ;
“Gerçekleştirilen  bu fuarlar hem GÜVEN için hem de ülke ekonomisi için çok faydalı, yaptığımız  çalışmaların  karşılığını  bu  fuarlarda alıyoruz,markamızı ve ülkemizi tanıtıyoruz, hem de piyasanın hem de inşaat sektörünün  nereye koştuğunu, bu sektörün ihtiyaç ve fırsatlarını  daha iyi görüyoruz  “ şeklinde görüş belirtti.

Fuar süresi boyunca  GÜVEN ’in standından müşteri ve ziyaretçiler hiç eksik olmadı. GÜVEN ‘in  tüm  yöneticileri   fuara gelen misafirlerle  yakından ilgilendiler , ürünü tanıttılar.

Özellikle  Orta Doğu ve Afrika   ülkelerinde çeşitli inşaat  şantiyelerinde  5000’den fazla  Güven marka  silobas, damper gibi  iş makinası bulunmakta , bu araçlar  Orta Doğu’nun ve Afrika’nın   yeniden yapılanmasına ve imarına  büyük katkı sağlamaktadır.

 

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