Bakanlık Temsa'yı seçti

30 Mart 2018, 19:48

Son 2 yıl içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 15 adet MD9 LE otobüsünü gezici kütüphane olarak teslim eden TEMSA bu yıl 10 adet MD9 LE araç daha teslim ederek filodaki otobüs sayısını 25’e çıkardı.

Türkiye’nin lider otomotiv üreticilerinden, Sabancı Holding iştiraki TEMSA Türkiye’deki pazar liderliğinin yanı sıra kültür sanat faaliyetlerinde de etkin olmaya devam ediyor. TEMSA otobüsleri, şehirlerin uzak semtlerinde yaşayıp, uzaklık sebebiyle yerleşik halk kütüphanelerinden yararlanamayan vatandaşlara gezici kütüphane oluyor.



Kültür Turizm Bakanlığı tarafından 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlik ile "Gezici Kütüphane Araçlarının İllere Teslim Töreni" gerçekleştirildi.



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milletvekilleri, Müsteşar, İdare Genel Müdürleri ve TEMSA yetkililerinin yer aldığı tören kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kütüphane aracı filosuna 10 adet TEMSA MD9LE Gezici Kütüphane aracı eklendi.



Son 3 yıldır Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne araç temin eden TEMSA, 2015’de 10 adet, 2016'da ise 5 adet araç teslimatı gerçekleştirmişti. Bu yıl takdim edilen 10 araç ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın filosunda yer alan TEMSA araç sayısı 25 oldu.



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un anahtarlarını törenle teslim ettiği otobüsler Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ardahan, Bingöl, Çanakkale, Kastamonu, Kırıkkale, Mersin ve Yalova’da vatandaşların kullanımına sunulmak üzere yola çıktı.



400 bin kişi faydalandı

Törene ilişkin açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş şöyle konuştu:



Kısa bir süre içerisinde, her ilimizde en azından bir tane gezici kütüphane olmasını arzu ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 400 bin insanın ayağına gezici kütüphane götürdük. Gezici kütüphaneleri 81 ilimizde artırırsak, çok sayıda insanın kitapla daha yakın olmasını sağlayacağız. 10 şehre daha Gezici Kütüphane aracı göndereceğiz. Böylece bu seneki 10 ille birlikte 54 ilimiz gezici bir kütüphaneye sahip olacak.”



Ülke genelinde bin 375 noktaya kütüphane hizmeti götürdüklerinin bilgisini veren Kurtulmuş, kütüphanelerin aynı zamanda, kullandığı teknolojik imkânların da artırılması için gayret sarf ettiklerine dikkat çekerek, KOHA (Kütüphane Otomasyon Sistemi) isimli elektronik sistem ile kütüphaneleri e-devlet uygulamasına entegre ettiklerini kaydetti.



Tüm teknolojik donanıma sahip

TEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp ise şu ana kadar 15 TEMSA otobüsünü Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim ettiklerini belirterek, “Şimdi 10 MD9 LE aracımızı daha teslim ettik. Filodaki TEMSA gezici kütüphane otobüs sayısı bu teslimatla 25’e çıktı. TEMSA olarak kültürel alışverişe katkı sağlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.



Bu otobüsler her türlü teknolojik donanıma sahip. Araçlarda her kesime uygun güncel koleksiyonlar, eğitici ve öğretici amaçlı kullanılmak üzere LCD televizyon, DVD oynatıcı, internet bağlantısı bulunan dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar, okurlar için tasarlanmış oturma grubu, satranç masası ve gezici kütüphane çalışanları için gerekli her türlü araç gereç (mini buzdolabı, su ısıtıcı) bulunuyor. Vatandaşların gezici kütüphaneler aracılığıyla sadece basılı bilgi kaynaklarına değil, elektronik ortamda sunulan bilgilere de erişebilmeleri, aynı zamanda e-devlet uygulamalarını kullanabilmeleri amaçlanıyor” dedi.