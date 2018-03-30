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Nissan'ın, 2022 hedefi 1 milyon elektrikli araç satışına ulaşmak

Nissan'ın, 2022 hedefi 1 milyon elektrikli araç satışına ulaşmak

Tarih 30 Mart 2018, 19:25

NISSAN, orta vadeli planı ‘NISSAN M.O.V.E to 2022’ çerçevesinde; elektrikli araç liderliği, otonom sürüşün yaygınlaşması ve çeşitli mobilite çözüm hizmetlerinin sunulması da dahil olmak üzere teknolojik bir devrimi hayata geçirmeyi hedefliyor.

NISSAN Motor Co., Ltd, orta vadeli stratejik planı ‘NISSAN M.O.V.E to 2022’ çerçevesinde elektrikli araç satışlarını arttırmayı, otonom sürüş sistemlerini geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve araçların bağlanabilirlik özelliklerini hızlandırmayı hedeflediğini açıkladı. NISSAN, stratejik planı doğrultusunda 2022 yılına kadar tamamen elektrikli araç veya e-Power güç ve aktarma organlarına sahip olmak üzere yılda 1 milyon adet elektrikli araç satmayı hedefliyor.

Şirket, ‘NISSAN M.O.V.E to 2022’ stratejik planı çerçevesinde, Yeni NISSAN LEAF ile elde edilen başarıyı geliştirerek 8 adet tamamen elektrikli araç modeli geliştirecek ve farklı markalar altında Çin pazarında elektrikli araç operasyonunu genişletecek. NISSAN ayrıca, IMx Concept’ten esinlenerek küresel bir elektrikli crossover araç tanıtacak.

Nissan, Intelligent Mobility vizyonuyla geleceğe odaklanıyor
Ürün ve teknoloji stratejisiyle, yalnızca otomotiv sektörünün değil iş dünyasının gelişimine yön veren bir marka olmaya odaklanıyor. NISSAN Inteligent Mobility vizyonu doğrultusunda elektrikli araçların geleceği konusunda otonom sürüş, birbirlerine bağlanabilir araçlar ve yeni mobilite çözümlerine odaklanarak çalışmalarını sürdürüyor.

Nissan Leaf, New York’dan ödülle dönüyor
Dünyanın en çok satan elektrikli otomobili olan NISSAN LEAF, New York Auto Show öncesinde düzenlenen ‘Dünyanın En İyi Otomobilleri’ ödüllerinde ‘Dünyanın En Çevreci Otomobili’ seçildi. İlk pazara sunulduğu 2010 yılından bu yana 300.000’den fazla satılan NISSAN LEAF, geçtiğimiz haftalarda ‘Japonya Yeni Otomobil Değerlendirme Programı’ tarafından ‘5 Yıldız Güvenlik Ödülü’ne layık görülmüştü.

 

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