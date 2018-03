Anasayfa » Piyasa

Barsan 500 kamyonluk dev alım gerçekleştirdi

30 Mart 2018, 15:18

Mercedes-Benz Türk, Türkiye tarihinin en büyük kamyon teslimatını, Barsan Global Lojistik'e 500 adet Mercedes-Benz Actros çekici ile gerçekleştirdi.

Bu tarihi iş birliğine özel, 'Havada, Karada ve Suda' konsepti ile Mercedes-Benz'in yıldızı ve başarısına, aynı zamanda Barsan Global Lojistik şirketinin faaliyet alanlarına atfen Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende bir araç Haliç üzerinde suda, bir araç havada, bir araç ise karada sergilendi.



Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen teslimat törenine Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Kamyon Satış ve Pazarlama Direktörü Bahadır Özbayır, Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Haluk Burçin Akı ev sahipliği yaptı.



Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün: “Bu teslimat, Türk lojistik sektörünün ekonomisinde bir dönüm noktası niteliği taşıyor."



Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; “Türkiye tarihinin en büyük kamyon teslimat törenine imza atıyoruz. 500 adetlik bu dev kamyon teslimat törenimizin ana temasını Mercedes-Benz’i dünya çapında bir marka yapan üç kollu yıldızının anlamı üzerine kurduk.



Daire içine alınmış üç kollu bir yıldız gibi görünen bu sembol, motorlu araçların evrenselliğini ve insanlığın “havada, karada, suda” olabildiğince hızlı ve güvenli mobilize olabilmesini en yalın haliyle anlatıyor.



Mercedes-Benz Türk olarak biz de bu felsefe doğrultusunda yıldızımızın her daim başarıyla her yerde, havada, karada ve suda var olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Barsan Global Lojistik'in gerçekleştirdiği 500 adetlik kamyon yatırımı yalnızca Barsan Global Lojistik ve Mercedes-Benz Türk markaları için değil, aynı zamanda Türkiye'nin de geleceğine yapılan önemli bir yatırımdır.” dedi.



Mercedes-Benz Türk Kamyon Satış ve Pazarlama Direktörü Bahadır Özbayır: “Türk otomotiv sektörünün en büyük kamyon teslimatı – tüm araçlar Aksaray Kamyon Fabrikası üretimi!”



Mercedes-Benz Türk Kamyon Satış ve Pazarlama Direktörü Bahadır Özbayır; “Barsan Global Lojistik'e yaptığımız 500 adetlik bu satışla, 2015 yılındaki 450 adetlik rekoru birlikte yeniden kırmış bulunuyoruz. Türk otomotiv sektörünün en büyük kamyon teslimatını, 35 yıldır lojistik sektöründe hizmet veren iş ortağımız Barsan Global Lojistik şirketi ile gerçekleştirmekten büyük gurur ve onur duyuyoruz.



Yıllardır süren ve karşılıklı güven üzerine kurulu bu işbirliğimizi bugünkü teslimat ile 1.350 adede çıkartmış bulunuyoruz. Yatırımlarımızın hız kesmeden devam ettiği Aksaray Kamyon Fabrikası'nda üretilen araçlarımızın Barsan Global Lojistik şirketine ve Türkiye lojistik sektörüne hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.



Toplantıya Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Mengerler’den Yönetim Kurulu Başkanı Ergin İmre, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülseren Zambak, Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Karaboğa, Genel Müdür Nusret Güldalı, Satış Sonrası Hizmetler Pazarlama Müdürü Cihan Ekinci, Kamyon Satış Müdürü Aytolan Yılmaz'ın yanı sıra Barsan Global Lojistik Firma Sahibi Kamil Barlın, Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çaptuğ ve Barsan Global Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Kara Nakliye Direktörü Sedat Geyik katıldılar.



Barsan Global Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çaptuğ: “Mercedes-Benz Türk ile yıllardır süregelen işbirliğimizin, artarak devam edeceğine inanıyorum.”



Barsan Global Lojistik’in Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çaptuğ; “1982 yılında Kamil Barlın tarafından kurulan Barsan Global Lojistik entegre lojistik hizmetini küresel ölçekte karşılayan global bir dünya şirketi olup, 29 ülke 65 lojistik merkezinde hizmet vermektedir.



Günümüz itibarı ile dünya Gayri Safi Milli Hasılasının (GSMH) % 81,67 sini oluşturan ülkelerde yapılanmasını tamamlamış durumda olan Şirketimizin hedefi 2018 yılı sonunda Dünya GSMH'nın % 92,31'inde, 2019 yılı sonunda da % 94,89'unda var olmaktır. Dinamik ve hızla büyüyen yapımızı yenilikçi, teknolojiyi iyi kullanan yatırımcı kimliğimize borçluyuz. Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllardır devam eden işbirliğimizin hedeflerimiz doğrultusunda artarak devam edeceği inancındayım.



Bugün bizi bir araya getiren, 500 adetlik filo alımının Türk ekonomisine, Türk lojistik sektörüne ve şirketlerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



Her yerde; havada, karada ve suda Mercedes-Benz kamyonları

Teslimat töreninde dev filoyu temsilen sergilenen Mercedes-Benz Actros 1845 LSnRL kamyonlarından biri Haliç üzerinden etkinlik alanına yüzerek getirilirken, bir başka kamyon da vinç üzerinde havada asılı şekilde sergilendi.



Mercedes-Benz logosuna atfen karada, havada ve suda sergilenen Actros kamyonlar; geliştirilmiş sürüş dinamikleri, yakıt tüketimini büyük ölçüde azaltan yenilikçi teknolojileri ve aerodinamik yapısı ile hacimli yük taşıyan uluslararası nakliye ve lojistik firmaları tarafından tercih ediliyor.



Ayrıca Actros 1845 LSnRL kamyonlarında standart olarak sunulan Şerit Takip, Yorgunluk Algılama, Aktif Fren, Araç Denge Kontrol (ESP) gibi sistemler sürüş esnasında güvenliğin en üst noktaya ulaşmasını sağlıyor. 2016 yılında pazara sunulan bu çekiciler lojistik sektörünün aranan araçları olmaya devam ediyor. Türkiye'de her üç kamyondan ikisi Mercedes-Benz yıldızını taşıyor.



2012'den beri 1.350 kamyon

Barsan Global Lojistik bir kez daha filosunu büyütürken tercihini Mercedes-Benz’den yana kullandı. 2012 yılında 100 adet Actros teslimatı, 2013 ve 2014 yıllarında toplam 300 adet Actros, 2015 yılında 450 adet Actros ve 2018 yılındaki 500 adetlik teslimat ile Mercedes-Benz Türk'ün Barsan Global Lojistik’e son 6 yıldır teslim ettiği araç sayısı 1.350 adede ulaştı.



Futbol sahasını dolduracak kadar kamyon

Barsan Global Lojistik, teslim aldığı 500 adet Mercedes-Benz kamyon için yaklaşık 50 milyon Avro’luk yatırım yaptı. Teslim edilen 500 adet Mercedes-Benz kamyonların tamamı 225.000 beygir gücüne denk geliyor. Tüm kamyonlar dizildiğinde 400 metre çapında bir Mercedes-Benz yıldızı oluşturulabiliyor ve bu kamyonlar ile bir futbol sahasının tamamı doldurulabiliyor.



Kamyonların her birinde 500 metre elektrik kablosu kullanılırken, 500 kamyondaki tüm kablolar toplandığında 250 km’ye, yani yaklaşık İstanbul-Bursa arasındaki mesafeye denk geliyor.



Pazarın lideri Mercedes-Benz Türk’ten “Yıldızlı Satış”

Son 16 yıldır Türkiye’de 6 ton ve üzeri kamyon pazarının liderliğini aralıksız sürdüren Mercedes-Benz Türk, Barsan Global Lojistik’e 500 adet Actros 1845 LSnRL kamyonları ürün, servis sözleşmesi, kasko sigortası, projenin finansmanı ve ikinci el takası içeren “Yıldızlı Satış” kapsamında teslim ediyor.



Yeni kamyonların finansmanı ve sigortaları Mercedes-Benz Türk Finansal Hizmetler, takas işlemleri TruckStore, kullanım süresince servis hizmetleri Mercedes-Benz Türk yetkili servis ağı tarafından sağlanıyor.