Renault Trucks, Optifleet'in mobil versiyonunu tanıttı

29 Mart 2018, 16:30

Renault Trucks tarafından geliştirilen filo yönetim çözümü Optifleet, artık mobil versiyonu ile hizmette. Böylece filo yöneticileri, operasyonları sırasındaki tüm filo bilgilerine her yerden, her an erişim sağlayabiliyorlar.

Renault Trucks’ın filo yönetimi çözümü Optifleet, operatörlerin filodaki araçlarını ve sürücülerini her an izleyebilmesini sağlıyor. Bu sayede taşımacılık operasyonlarının zamanında yönetilmesiyle ana gider kalemlerinin gözlenmesi ve tasarruf önlemlerinin geliştirilmesi mümkün oluyor. Tüm avantajlarının yanı sıra artık Optifleet’in mobil versiyonu da sunuluyor. Optifleet, yeni ara yüzü sayesinde cep telefonları veya tabletler ile uzaktan kullanılabiliyor.



Optifleet uygulamasının basitleştirilmiş ara yüzü, filo yöneticilerinin araçlarına bir tıklama ile erişmesini ve sorunsuz bir şekilde operasyonlarını yürütmesini (My fleet now) veya sürücülerin bireysel sürüş ve kamyon kullanımını izlemelerini (Ecoscore) sağlıyor. Operatörler, filo ile ilgili bilgilere zamanında ulaşarak beklenmedik durumlara hızlı bir şekilde müdahale edebiliyor. Lojistik şirketlerinin, sürücü davranışını optimize etmelerine, filoları etkili bir şekilde yönetmelerine ve işletme maliyetlerini kontrol etmelerine yardımcı olmak için üç ayrı modül bulunuyor:



Optifleet Check / Kontrol modülü, özellikle yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltmak üzere yararlı olan teknik araç bilgilerini sağlıyor. Yakıt tüketimi, rölantide geçen zamanın yüzdesi, frene basma sayısı, deponun yakıt seviyesindeki önemli değişiklikler gibi bilgiler gösteriliyor. Sürüş davranışlarını izleyen, analiz eden ve yakıt tüketimini azaltmak için çözümleri tanımlayan Ecoscore özelliği de bu modüle dahil.



Optifleet Map / Harita modülü, araçların coğrafi konumunu gösteriyor. Araçların konumu, hızı, yönü, sürücü bilgileri gerçek zamanlı olarak saptanıyor. Kilometre ve zamanı optimize etmek üzere sürüş rotalarını ve araçların güzergah geçmişini analiz ediyor. Böylece gereksiz kilometreleri önlemek için güzergahlar optimize edilebiliyor.



Optifleet Drive / Sürücü modülü, sürüş süreleri hakkında bilgi sağlıyor. Operatörlerin, sürücü kartlarındaki ve takograf belleklerindeki verilere uzaktan erişmeleri mümkün oluyor. Yönetmeliğe uygun araç kullanma ve dinlenme sürelerini gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor.



Renault Trucks, Optifleet’in yeni mobil uygulaması ile yakıt tüketimi ve CO2 emisyonlarını takip etmek ve azaltma yönünde filoları desteklemek üzere sunduğu çözümleri daha da geliştiriyor. Gerçek zamanlı filo yönetimi sayesinde, operatörler gerekli durumlarda daha hızlı aksiyon alabiliyor, karlılıklarını ve müşterilerinin memnuniyetini arttırabiliyor. Uygulamada Optifleet sayesinde araç başına yılda 5.000 Euro'ya kadar tasarruf sağlanabiliyor.



Optifleet uygulaması şimdi AppStore ve Google Play'den indirilebilir. Uygulamanın kullanımı, Optifleet hizmetinin üyeliğine bağlıdır.