TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
ANKARA LOJISTIK
GENEVA MOTOR SHOW
tasiyanlar banner

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Yönetici Haberleri

Ali Bilaloğlu yeni Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Bilaloğlu yeni Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı

Tarih 29 Mart 2018, 15:52

Doğuş Otomotiv’in 29 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısında, Emir Ali Bilaloğlu oybirliği ile Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Bilaloğlu, 2007 yılından bu yana Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.

Emir Ali Bilaloğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra, İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürütmeye de devam edecek.  

Berlin Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans mezunu olan Bilaloğlu, çalışma yaşamına 1991 yılında Almanya’daki Audi AG ana merkezinde finansal kontrol ve bölge satış müdürü göreviyle başladı. 1996 yılında Suudi Arabistan Samaco firmasında Genel Müdür olarak görevlendirildi. 1997 yılında Porsche AG’nin Stuttgart’ daki ana merkezine Avrupa’dan sorumlu Satış ve Pazarlama Direktörü oldu.

2000 yılında Doğuş Otomotiv’de İş Geliştirme ve Strateji’ den sorumlu olarak çalışan Emir Ali Bilaloğlu, 2001 yılında Volkswagen AG nin Orta Doğu Bölgesinden sorumlu şirketinin Kurucu Genel Müdürü olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nde görev aldı. 2004 yılında Türkiye’ye dönerek Doğuş Otomotiv bünyesinde Audi ve Porsche markalarından sorumlu Genel Müdür olarak atandı. 2007 Haziran ayında Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atandı.  

Emir Ali Bilaloğlu dış ekonomik ilişkiler konusunda danışmanlık yapan DEİK’de Türk Alman İş Konseyi Yönetim Kurulu üyesidir ve TÜSİAD’a bağlı Türkiye Değişim Kültürü İnsiyatifi Danışma Kurulu Üyesi olarak aktif bir şekilde rol almaktadır. Bilaloğlu, 2018 Mart ayı itibarıyla Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanlığını da yürütmektedir.

İngilizce ve Almanca bilen Emir Ali Bilaloğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Yönetici Haberleri

Çağrı Kutay DS Automobiles Türkiye Marka Müdürü olarak atandı

 Çağrı Kutay DS Automobiles Türkiye Marka Müdürü olarak atandı Mart 2018 itibariyle DS Automobiles Türkiye Marka Müdürü görevine atanan Çağrı Kutay, direkt olarak Peugeot Türkiye...

Neslihan Beriş, yeni SAF-HOLLAND Aks Satış Direktörü

 Neslihan Beriş, yeni SAF-HOLLAND Aks Satış Direktörü Neslihan Beriş, SAF-HOLLAND bünyesindeki başarılı projelerin ardından SAF-HOLLAND Türkiye Aks Satış Direktörü olara...
SCHMITZ CARGOBULL 1 MART

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Alternatifler ve veriler

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x