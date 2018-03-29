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Ali Bilaloğlu yeni Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı

29 Mart 2018, 15:52

Doğuş Otomotiv’in 29 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısında, Emir Ali Bilaloğlu oybirliği ile Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Bilaloğlu, 2007 yılından bu yana Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.

Emir Ali Bilaloğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra, İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürütmeye de devam edecek.



Berlin Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans mezunu olan Bilaloğlu, çalışma yaşamına 1991 yılında Almanya’daki Audi AG ana merkezinde finansal kontrol ve bölge satış müdürü göreviyle başladı. 1996 yılında Suudi Arabistan Samaco firmasında Genel Müdür olarak görevlendirildi. 1997 yılında Porsche AG’nin Stuttgart’ daki ana merkezine Avrupa’dan sorumlu Satış ve Pazarlama Direktörü oldu.



2000 yılında Doğuş Otomotiv’de İş Geliştirme ve Strateji’ den sorumlu olarak çalışan Emir Ali Bilaloğlu, 2001 yılında Volkswagen AG nin Orta Doğu Bölgesinden sorumlu şirketinin Kurucu Genel Müdürü olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nde görev aldı. 2004 yılında Türkiye’ye dönerek Doğuş Otomotiv bünyesinde Audi ve Porsche markalarından sorumlu Genel Müdür olarak atandı. 2007 Haziran ayında Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atandı.



Emir Ali Bilaloğlu dış ekonomik ilişkiler konusunda danışmanlık yapan DEİK’de Türk Alman İş Konseyi Yönetim Kurulu üyesidir ve TÜSİAD’a bağlı Türkiye Değişim Kültürü İnsiyatifi Danışma Kurulu Üyesi olarak aktif bir şekilde rol almaktadır. Bilaloğlu, 2018 Mart ayı itibarıyla Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanlığını da yürütmektedir.



İngilizce ve Almanca bilen Emir Ali Bilaloğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.



