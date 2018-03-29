Sertrans 8. Lojistik ve Ticaret Buluşması’na katıldı

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29 Mart 2018, 15:38

Ulusal ve uluslararası müşterilerine tedarik zinciri yönetiminde katma değerli lojistik hizmetler veren Sertrans Logistics, 15 Mart günü Maltepe Üniversitesi’nde düzenlenen “8. Lojistik ve Ticaret Buluşması”na katıldı.

Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş’in lojistik sektöründe trendleri ele alan bir sunum yaptığı buluşmada, çok sayıda akademisyen, bürokrat ve sektör temsilcileri ile Türkiye’nin çeşitli lise ve üniversitelerinden öğrenciler bir araya geldi.Sertrans Logistics, bu yıl 8’incisi düzenlenen “Lojistik ve Ticaret Buluşması”na katıldı. 15 Mart Perşembe günü Maltepe Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen buluşma yoğun katılımla gerçekleşti. Lojistik sektörünün önde gelen isimlerinin yanı sıra bürokrasi ve akademi dünyasından da katılımcıların yer aldığı buluşmada ticaret ve lojistiğin geleceği ele alındı. Türkiye’nin çeşitli lise ve üniversitelerinden öğrencilerin de katıldığı etkinliğin sonunda katılımcılara sertifika verildi.Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş, iki oturuma yayılan buluşmanın ikinci oturumunda lojistik sektörünün trendlerini konu alan bir sunum gerçekleştirdi. İlgiyle dinlenen sunumu boyunca “müşteri memnuniyeti”, “hızlı ve hasarsız taşımacılık”, “perakende sektörü”, “Endüstri 4.0”, “e-ticaret” ve “Dördüncü Parti Lojistik (4PL)” kavramlarından bahseden Keleş şunları kaydetti:“Türk lojistik sektörü bugün itibarıyla 300 milyar lira büyüklüğe sahip, 400 bin kişiyi istihdam eden verimli bir sektördür. Rakamlar gösteriyor ki, son 10 yılda lojistik sektörü olarak 1,9 milyar dolarlık yabancı sermayeyi ülkemize kazandırmıştır. 2018’de lojistik sektörünün 330 milyar liralık bir hacme ulaşacağını öngörüyoruz. Türkiye, cumhuriyetimizin 100. yılındaki 2023 hedeflerine sektörümüzle yürüyor.”Lojistik sektöründe hızlı ve hasarsız taşımacılıkla birlikte müşteri memnuniyetinin öneminin altını çizen Keleş: “Bizler müşterilerimizin marka itibarlarını koruyor ve vaatlerinin gerçekleşmesine yardımcı oluyoruz. Günümüzde ürünleri bir noktadan başka bir noktaya taşımak herhangi bir değer yaratmıyor. Fark yaratmak istiyorsak her bir operasyona özel ayrı altyapılar geliştirmeliyiz. Bu noktada müşteri memnuniyetinin hız, hasarsızlık ve düşük maliyetten geçtiğini söyleyebiliriz. Kaçınılmaz olarak, lojistik sektörü odağına ‘müşteri memnuniyetini’ koymak zorunda” dedi.Geleceğin lojistik sektörüne e-ticaret ve Endüstri 4.0 konseptinin damga vuracağını belirten Nilgün Keleş şunları söyledi: “Endüstri 4.0, bugün en çok tartışılan ve küresel süreçlere yön veren kavram. Tüm şirketler kendini bu kavrama göre yeniden tasarlıyor. Endüstri 4.0’ın sektörümüze bilgi ve girişim ruhu getireceği kanısındayım. Akıllı binaların, akıllı fabrikaların ve akıllı şehirlerin olacağı yakın geleceğimiz de hiç şüphesiz ‘akıllı lojistik’ kavramı damgasını vuracak. Artık ihtiyaçlar anlık gelişim ve değişimlerle şekilleniyor. Buna bağlı olarak tedarik zincirinin önemli halkası olan lojistik de hızla evriliyor. Baktığımız zaman, ticari faaliyetler artık internet ortamında yürütülüyor. Bugün dünyada yıllık 1.6 trilyon dolar hacme ulaşan e-ticaretin, 2020’de 3 trilyon dolar seviyesine varmasını bekliyoruz. 2030’a geldiğimizde gelişmiş ülkelerde perakendenin tamamı e-ticaret tarafından kontrol edilecek. Böylesi büyük bir pazarda en kritik rollerden biri lojistik sektörüne ait. Üretimden son tüketiciye dek süren e-ticaret operasyonlarında lojistik sektörü talep planlama, stoklama, ürün takip ve aynı gün teslimat gibi çok daha farklı yetkinliklere ihtiyaç duyuyor.”Şimdiye dek, daha çok taşıma ve depolama gibi faaliyetlerde uzmanlık gösteren 3PL firmaların daha kompleks yapıdaki lojistik ihtiyaçları karşılayabilmek için, 4PL konseptiyle müşterilerine kapsamlı tedarik zinciri çözümleri sunmayı amaçladığını belirten Keleş, 4PL şirketler bünyelerindeki teknoloji, yetkinlik, kaynak ve deneyimleri 3PL şirketleriyle entegre ederek tedarik zincirini baştan sonra tasarlayıp, kurgulayarak yönettiğini vurguladı. Keleş, Sertrans Logistics olarak, 4PL dünyasına girmeye hazırlandıklarını söyleyerek tüm operasyonel süreçlerini 4PL kavramının getirdiği yeniliklere göre baştan aşağıya yeniden düzenlediklerini iletti. Keleş geleceğin lojistik sektöründe yerlerini sağlamlaştırmak için 4PL şirket olmak yolunda ilerlediklerini söyledi.Perakendedeki her türlü büyümenin lojistik sektörüne olumlu katkı sağladığını da belirten Keleş; lojistik de perakendenin lokomotif sektörü olduğunu belirterek: “Lojistik yönetimi, perakendeciliğin doğru hizmeti doğru fiyatta, doğru zamanda ve doğru yerde müşterilere sunma hedefini gerçekleştirmesinde en önemli güçtür.” dedi.