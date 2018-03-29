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GarentaXpress ile şubeye ugramadan aracını al

GarentaXpress ile şubeye ugramadan aracını al

Tarih 29 Mart 2018, 15:18

GarentaXpress ile araç kiralamak isteyen müşteriler, bir defaya mahsus sözleşme imzalayarak sonraki kiralamalarında şubeye uğramadan ve hiçbir ücret ödemeden aracını hemen teslim alabilecek

Çelik Motor bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama pazarının yenilikçi markası Garenta, geliştirdiği uygulamalarıyla müşterilerine kolaylık sunmaya devam ediyor. Garenta’dan araç kiralamak isteyen müşteriler bir defaya mahsus sözleşme imzaladıkları takdirde, online olarak yaptıkları tüm kiralamalarında şubeye gitmeye gerek kalmadan teslim noktasından araçlarını alabilecekler.

GarentaXpress’in müşterilerine sunduğu bir diğer avantaj ise kiralama süresine bakılmaksızın tüm Garenta müşterilerine uygulamanın ücretsiz olması.

 

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