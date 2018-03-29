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Brisa 2017’de 2,2 Milyar TL’yi Geçti

29 Mart 2018, 15:12

İhracatta 2017 yılında 184 milyon Dolar ile rekor kıran Brisa, 2018 yılında da vites büyütmeye devam ediyor. Yeni hedef 200 milyon Dolar üzeri.

Brisa, gerçekleştirdiği yıllık değerlendirme toplantısı ile 2017 yılını değerlendirdi ve 2018 yılı hedeflerini açıkladı. 2017 yılında yurt içi ve yurt dışı satışlarında önemli bir artış yakalayan şirket, katma değerli üretim ve yenilikçi hizmetlerle liderliğini ileriye taşımaya odaklanıyor. Şirket, 2018 yılında net satış gelirlerinde %15-20 aralığında büyümeyi ve ihracat gelirlerinde 200 milyon Dolar büyüklüğün üzerine çıkmayı hedefliyor.



Bridgestone ve Lassa markaları ile Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, tartışılmaz liderlik konumunu ileriye taşıyacak şekilde ulusal ve uluslararası çapta büyümeye odaklanıyor ve kökleri olan insana yakınlık üzerine inşa etmekte olduğu “yolculuk tecrübesinin yenilik liderliği” alanına yatırım yapıyor. 2017 yılında belgelendirilen Ar-Ge Merkezi ile de Türk mühendislerinin ürün tasarım ve süreç geliştirme çalışmalarına odaklanan şirket, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde Hasandağı eteklerinde akıllı lastik fabrikasını kuruyor. Aynı dönemde tüm zamanların ihracat rekorlarına da imza atan Brisa, 2018 yılını büyümeye odaklı bir atılım yılı olarak planlıyor.



Şirketin yeni dönem hedeflerini açıklayan Brisa CEO'su Cevdet Alemdar; “Uzun yıllardır sürdürdüğümüz Türkiye lastik sektörü liderliğini bu yıl ileri taşımaya kararlıyız. Brisa’nın hikayesi büyüme üzerine… İnsana yakınlığımızla, yenilikçiliğimizle, teknolojimizle ve dengeli finansal yapımızla istikrarlı bir şekilde yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. 43 yıldır İzmit’te ve bu yıldan itibaren Anadolu’nun tam ortasında yer alan Aksaray fabrikalarımızla her aracın lastiğine talibiz. 2018 yılında hem toplam satış gelirlerimizde hem de ihracatımızda büyümeyi hedefliyoruz. Bizim için değerli olan müşterilerimizin yolculuğunu, lastiğin ötesinde hizmetlerle zenginleştirmek. Türkiye’nin sektöründeki en kuvvetli bayi teşkilatı ve 2700 kişiden oluşan yetkin ve çalışkan Brisa ailesi ile sahadaki başarımızı artıracağız” dedi.



Brisa, 2017 yılındaki güçlü performansıyla “sahada 1, Türkiye’de 1”

Dünya yenileme ve orijinal ekipman lastik pazarında, son 5 yılda yıllık ortalama %3,3 büyüme kaydedilirken, Türkiye %5 ile daha hızlı büyüdü. 2017 yılında Türkiye lastik pazarı bir önceki yıla göre %8,4 büyüdü. Belirli segmentlerde çift haneli büyüme oranlarına ulaşan Pazar, gelişim odaklı bir yıl geçirerek, gelecek yıllar için potansiyelini korumaya devam etti. Binek kış lastikleri segmentinde ise sürücülerin emniyete yönelik farkındalıklarının arttığı ve pazarın büyüdüğü gözlemlendi. Brisa, bu koşullar içerisinde Türkiye’de satılan her 3 lastiğin birini pazara sunuyor.



Türkiye lastik sektörü lideri olan Brisa da bu büyümeye önderlik etmek üzere çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şirketin son 5 yılda net satış gelirleri yurt içinde %46, yurt dışında %81, toplamda %54 büyüdü. Aynı dönemde bayi teşkilatı da %50 büyüdü.



2017 yılsonu finansal sonuçlarına göre ise; şirketin toplam satış gelirleri 2.294 milyar TL’ye ulaştı ve geçen senenin aynı dönemine göre net satış gelirlerinde %30 oranında artış sağlandı. Ciroda görülen bu yüksek artış FAVÖK seviyesinde de devam etti ve önceki seneye göre %35 oranında bir artış ile 325 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşıldı.



Tüm bu gelişmelerle şirket, 2018 yılında sunduğu yeniliklerini zenginleştirerek hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda rekabet gücünü artırmaya odaklanıyor. Brisa yolculuğun keşfedilmesi yolunda Ar-Ge’sini, dijital dönüşümü ve lastik ötesi hizmet yeniliklerini üç temel önceliği olarak belirledi.



Brisa, Toplam Yolculuk Tecrübesinin Yenilik Lideri

Brisa’nın müşterilerin yolculuk tecrübesine odaklanan liderlik yaklaşımını anlatan Alemdar şunları söyledi: “İlk çıkış noktamız, ana köklerimiz olan insanlarımızla sahaya ve topluma yakın olmak. Buradan beslenerek sürücülerin yolculuklarına, çeşitlendirdiğimiz içeriklerimizle eşlik etmeyi hedefliyoruz. Sadece lastiğin değil yeniliğin de lideri tartışılmaz lideriyiz. Yolculuğun keşfedilmesi yolunda Ar-Ge’mizi, dijital dönüşümü ve lastik ötesi hizmet yeniliklerimizi üç temel önceliğimiz olarak belirledik. Yenilik liderliği bizim için sektörde oyunun kurallarını değiştiren şekilde müşterilerimize değer katmaktır. Örneğin, hızlı bakım ve servis markamız Otopratik ile lastiğin ötesinde tek noktada çok hizmet veriyoruz. Otopratik bugün hızlı bakım müşterilerinin %60’ı tarafından tercih ediliyor. Şimdi Otopratik’lerde yepyeni ürünler ve elektrikli araçlar için şarj üniteleri göreceksiniz. Kamyon ve otobüs filolarına yönelik geliştirdiğimiz Profleet çözümlerimizle ise, bugün yolda çalışan 1 milyondan fazla lastiğe dokunuyoruz. Bu lastikler üzerinde teknik inceleme ve raporlama yaparak müşterilerimizin işine yakıt tasarrufu ve verimlilik şeklinde katkı sağlıyoruz. Lastik.com.tr sitemizden ürünlerimiz için mağazaya gitmeden güvenli bir şekilde alışveriş imkanı sunuyoruz. Şimdi, tüm iş ortaklarımızın da bu dijital dönüşüme katıldığını göreceksiniz. Sektörümüzde bayi ağı dönüşümü için Google’ın projesini ilk kez biz uyguluyoruz. Tabii, hayat sahada. 2017 yılında iş ortaklarımızla birlikte 50.000 lastik için müşterilerimizin bulundukları yere gidip ihtiyaçlarına mobil çözümlerimizle cevap verdik. Tüm bunları tasarlayan çalışma arkadaşlarımıza artık yapay zeka temelli robot ekip arkadaşları destek veriyor. Bu sayede iş süreçleri için gereken zamanı %30’lara kadar kısaltıyorlar, müşterimiz için yenilikçi işlere odaklanıyorlar. Tabii, pazarda müşterilerimize bu şekilde odaklanabilmemiz için bir itici gücümüz de ürün ve süreçler tasarlayan Ar-Ge Merkezimiz ve mühendislik çalışmalarımız. Brisa’nın Türk mühendisleri imalat sektörünün gözbebeği olagelmişlerdir. Şimdi bu Türk mühendislerle patlasa dahi yola devam, nano malzemelerle güçlendirilen lastikler geliştiriyoruz. İzmit’teki mühendislerimiz 2017 yılında başka hiçbir üreticide olmayan 17 milyon Dolar büyüklüğünde özel karışım teknolojisi yatırımı gerçekleştirdi. Heyecan verici yeni bir gelişme de Aksaray’daki yeni yatırımımız. 300 milyon Dolar yatırım ile hayata geçen yatırımımızı akıllı fabrika kriterlerine göre hazırlıyoruz. Anadolu topraklarında, Hasan Dağı eteklerinde sektörümüzün akıllı fabrikasını hayata geçiriyoruz.”



Brisa, Ar-Ge Merkezi ile hem üründe hem tedarikte yerlileşme, yenilikçi hammadde ve yerli geliştirme ile pazarın ihtiyaçları doğrultusunda ürün tasarımı yapıyor. Geçtiğimiz dönemde 17 milyon Dolar yatırımla hayata geçirdiği ve başka herhangi bir üreticide olmayan özel karışım teknolojisi ile otomotiv firmalarına dünya standartlarında lastik geliştiriyor. %94 olan yerli üretim oranını artırmak için çalışıyor. 30 yılı aşkın süredir teknoloji ve ürün geliştirme alanına yatırım yapan Brisa, Ar-Ge Merkezi ile uluslararası rekabet gücünü artıracak yenilikçi süreç ve geliştirme teknolojileriyle ihracatta vites büyütüyor. Şirketin hedefi, Ar-Ge Merkezinde yılda en az 30 projeyi hayata geçirmek.



Bu çalışmalarına önemli bir kaynak ayıran Brisa, 2017 yılında Ar-Ge'ye 18,7 milyon TL yatırımı tamamladı.



Ar-Ge ve üretimdeki yenilikçiliğini hizmet inovasyonları ve yeni nesil iş modelleri ile zenginleştiren Brisa, hızlı araç bakım alanında pazarda istikrarlı bir şekilde varlık gösteren Otopratik’i Türkiye genelinde yaygınlaştırma çalışmalarına da devam ediyor. Şirket, 2017 yılında 55’e ulaşan mağaza sayısını 2020 yılında 200’e çıkartmayı hedefliyor. Şirket Otopratik mağazalarında elektrikli şarj ünitesi hizmeti de sunmaya başlıyor.



Son 3 yıldır Accenture Dijitalleşme Endeksi’nde Dijitalleşme Öncüleri Ödülü ve Endüstri Lideri Ödülü alan şirket, ulaşılabilir ve hayatı kolaylaştıran dijital hizmetler için Lastik.com.tr çözümünü sunarken, iş ortaklarının da dijitalleşme sürecinde Google projesine onları da dahil ederek destek oluyor.



Brisa, yatırımlarına ve bu topraklarda üretmeye devam ediyor

Brisa, 2017 yılında geliştirme ve üretim süreçlerine hız verdi. Lassa Driveways serisi yeni nesil lastikleri ile yurt içi ve yurt dışı pazarlarda varlığını güçlendirdi. Aynı zamanda Bridgestone Corporation çatısı altında, 2014 yılından bu yana, ithal ederek Türkiye pazarına sunduğu Dayton marka lastiklerin yerli üretimine başladı ve ürün gamına kış lastiklerini de ekledi. Dayton, büyümeye devam eden rekabetin yoğun olduğu ekonomik segmentte yüksek potansiyeli gerçekleştirerek, hem tüketici hem ticari grupta pazarın üzerinde bir performans sağladı.



2018 yılında yenilikçi ve katma değerli üretim gücünü artırmayı hedefleyen şirket, dünya lastik devi ve Brisa’nın ortağı Bridgestone tarafından geliştirilen Driveguard lastikleri de Türkiye’de üretmeye başlayacak. Driveguard, patlasa da yol alabilen (RFT) teknolojisinin TPMS’e sahip, 15” ve üzerinde tüm araçlarda kullanılmasını sağlıyor. Bu sayede lastik patlasa da 80 km hızla 80 km boyunca sürüş keyfinin devam etmesini sağlıyor.



Şirket kurulduğu 1988 yılından bu yana yaklaşık 1,3 milyar Dolar’ı aşan yatırımı tamamladı. Yerli Ar-Ge, yerli üretim ve güçlü ihracat için yatırım yapan Brisa, böylece ülke ekonomisinin gelişiminde önemli bir rol oynuyor.



Brisa’nın 2018 ihracat hedefi 200 milyon Dolar üzeri büyüklüğe ulaşmak

Brisa ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda küresel oyuncularla rekabet ediyor. Şirketin 2017 yılı uluslararası satışları tüm zamanların rekor satış adedi ve cirosuna ulaştı. 2017 yılsonunda, geçen yılın aynı dönemine göre yurt dışı satış gelirleri %33 oranında artış kaydetti.



2017 yılında Lassa, daralan Avrupa Pazarının üzerinde büyüme göstermeye devam etti. Avrupa dışı pazarlarda ise bir önceki yıla göre, Rusya’da 5 kat, Moldova’da 2 kat, Ukrayna’da %50 büyüme oranları kaydetti. Yerli sanayiyi koruma tedbiri olarak pazarın popüler pek çok ürününe ithalat yasağı getirilen Tunus’ta Lassa satışları %7 büyüdü.



Şirketin ihracatındaki bu hızlı yükselişte katma değerli üretim kabiliyeti önemli bir rol oynuyor. 2017’de Çin’e özel lastik geliştiren ve Avrupa pazarındaki ihtiyaçlara göre yenilikçi lastikler sunan Brisa, bugün 70 ülkede, 80 distribütör ile 600’e yakın Lassa tabelalı mağaza ve 6.000 satış noktasında araç sahiplerine ulaşıyor. Şirket, 2018’de 95 yeni mağaza daha açmayı planlıyor.



Türk mühendislerinin tasarladığı ürünlerle uluslararası pazarlarda güçlü büyüme hedefleyen Brisa’nın 2018 yılsonu ihracatı için 200 milyon Dolar’ın üzeri hedefleniyor.



Brisa; Lassa, Bridgestone, Bandag, Dayton, Kinesis ürünlerinin yanı sıra, Otopratik, Propratik, Lastiğim, lastik.com.tr, Probox, Bridgestone Box, Profleet, Mobilfix, Filofix gibi yenilikçi satış kanalları ve hizmetleriyle de hem bireysel hem kurumsal müşterilerinin yolculukları boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.



