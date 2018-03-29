Bulgaristan, Anadolu Isuzu'yu tercih etti

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29 Mart 2018, 14:59

Anadolu Isuzu, Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığı’na 41 adet özel üretim Isuzu Turkuaz model araç teslimatı gerçekleştirdi. Araçlar Sofya başta olmak üzere birçok büyük şehirde kullanılacak.

23 yıllık ihracat tarihinin en yüksek ciro rakamına ulaşan Anadolu Isuzu, global satışlarını artırmaya devam ediyor. 10 yılı aşkın süredir Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığı’nın tercihi olan Anadolu Isuzu, 2018 yılının ilk büyük araç teslimatını da Isuzu Turkuaz ile Bulgaristan’a yaptı. Sofya başta olmak üzere birçok büyük şehirde servis taşımacılığında kullanılacak olan Turkuaz otobüsler hem kullanıcısına hem de yolcularına maksimum konfor sunuyor.Türkiye’de Anadolu Isuzu fabrikası’nda üretilen 41 adet Isuzu Turkuaz, Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel olarak sarı renkli, retardersiz, 31+1+1 oturma düzenli, çift cam opsiyonlu ve ön ısıtıcı ilaveli olarak sipariş edildi.Hem turizm, hem halk ulaşımı, hem de servis taşımacılığı konusunda Türkiye’de olduğu kadar yurt dışı pazarlarında da çok tercih edilen Isuzu Turkuaz, 14. midibüs şampiyonluğunun alınmasını sağlayan araçların başında geliyor. Toplam ihracatının yüzde 80’ini Litvanya ve Romanya başta olmak üzere Fransa, Bulgaristan, Tacikistan, Polonya, İtalya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti ve İsrail gibi ülkelere yapan Anadolu Isuzu, distribütör değişiklikleri, servis yapılanması ve satış sonrasındaki başarılarıyla ihracat pazarlarında daha fazla tercih edilir bir konuma ulaştı.Anadolu Isuzu’nun 23 yıllık ihracat tarihinde rekor düzeye ulaşmasını sağlayan araçlar içindeki Isuzu Turkuaz ise 181 adetlik satışla ihracat pazarları içinde en çok tercih edilen araç oldu.