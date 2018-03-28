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Rolls-Royce

Rolls-Royce

Tarih 28 Mart 2018, 11:38

Rolls-Royce "Wraith Luminary'' koleksiyonu kişiye özel yapılan otomobili en üst seviyeye çıkardı.

Bu muhteşem koleksiyon sadece 55 adetten oluşan sınırlı sayıda bir koleksiyon olarak tasarlandı.

Oldukça yüksek standartlarda özellikler taşıyan motorlu Bespoke baş yapıtlar, Rolls-Royce tasarım ekibi tarafından hayata geçirildi.



Rolls-Royce Motor Cars Ceo'su Torsten Müller-Ötvös ;
''Markamız değişen trendlerden ve etkilerden ilham alıyor. Gençleşen Rolls-Royce'un dünyada yeni nesil sürücülerini markaya çekmede gösterdiği başarı, saf lüksün yenilikçi ifadelerine yansıyor. ''Wraith Luminary'' çarpıcı bir koleksiyon. Markayı öncü ve izlenebilir el işçiliğiyle lüks de zirveye taşıyor. Gerçekten de bu koleksiyon dünyayı ışıklandırıyor. ”

Sınırlı sayıda tasarlanan bu 55 araç, dünyada ilk kez bir otomobilde kullanılan ışıklı ahşap panelleriyle ön plana çıkıyor. Otomobilde kabin içine entegre edilmiş paslanmaz çelik el dokuması kumaşlar kullanılıyor. Zengin bakır tonlarıyla güçlendirilmiş gri metal parçacıklardan oluşan Sunburst grisi metalik boyalar, canlı bir atmosfer yaratıyor.

Koleksiyonun belirleyici özelliklerinden birisi de, Çek Cumhuriyeti'nin ormanlarından elde edilen, Tudor meşe kerestelerinin renk derinliğinin ''ilk kez"aydınlatılmış" olmasıdır.

Yıldızların takım yıldızına dahil edilmesi sayesinde otomobilin tavanı ışıltılı bir gecede görülen gökyüzüne dönüşüyor ve yolcularına hayranlık uyandıran ışık gösterisini izlettiriyor.

176'lık lenslerin ışığı, eşsiz Tudor meşesi kaplamasına grift şekilli tasarımla nüfuz ediyor.

Kayan yıldızların arkasında bıraktığı gibi ışıldayan büyüleyici desenler ortaya çıkıyor.

Ödüllü Rolls-Royce Starlight tavanı kontrolleri ile bağlantılı 15 metrekarelik iç kabinin kaplaması tek bir tuşa dokunduğunuzda aydınlanıyor.

Kendi alanında fazlasıyla belirleyici bir etiket olan Rolls-Royce geçmişten bugüne yeni dinamik görünümü ile lüksün zirvesinde olmaya devam ediyor.

 

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