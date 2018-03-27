Disk frenleri ile daha verimli taşımacılık

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27 Mart 2018, 16:57

SAF-HOLLAND’ın dokuz tonluk akslar için ürettiği olağanüstü hafiflikteki disk frenleri, daha düşük treyler ağırlığı ve daha verimli taşımacılık sağlamak için sunuluyor.

SAF-HOLLAND'ın daha hafif treylerler, ticari araçların optimum ağırlık yüklenebilmesini ve böylece daha az seferde daha fazla yük taşınabilmesini sağlamak amacıyla yaptığı yeni disk frenleri, çevresel etkiyi ve filoların maliyetini azaltıyor. Bu durum, azaltılan yakıt tüketimi, çekici ve tÖrneğin; SBS 1918 H0, üç aks ağırlığını geleneksel 19.5 inç disk frenlerine kıyasla 33 kg. seviyesine kadar düşürüyor. Bilindiği gibi 19.5 inç jantlarla uyumludur fakat daha düşük ağırlığı sayesinde 22.5 inç jant ve tekerleklerle cer tertibatına sahip ön akslarda da kullanılabilir. SBS 2220 H0 ve K0, 20 KNM’ye kadar olan frenleme torkları için tasarlanmıştır. Dokuz tona kadar yüke ve 22.5 inç tekerleklere sahip yarı römorklar ve merkez akslı römorka sahip treylerler için uygundur.SAF-HOLLAND fren disklerinin disk ve balata ömürleri, özellikle SAF İNTRA-DİSK ve İNTEGRAL teknolojisi ile birlikte kullanıldığında oldukça uzun oluyor. Kompozit dökümde farklı ve özel olarak eşlenen malzemelerden üretilen iki parçalı disk freni ile kanıtlanan tasarım prensibi, malzemeyi koruyor ve hizmet ömrünü önemli ölçüde uzatıyor. SAF-HOLLAND OE Avrupa Ürün Müdürü Mark Hartmann konuyla ilgili olarak; “Disk frenlerimiz, üstün verimlilik ve tasarruf sunar. SBS aralığı da tamir ve servis durumlarında kullanıcı dostudur” diyor. Frenleme torkunun ağırlığa oranı öne çıkan özellikler arasında yer alıyor ve tamirciler her iki fren tipi için de aynı araçları kullanıyor. Global araç kiti, SAF-HOLLAND disk frenlerinin yanı sıra KNORR, WABCO ve HALDEX gibi 13 diğer tip frenlerin servis ve tamiri için de gerekli olan tüm alet ve ekipmanları kapsıyor. Tamir kitindeki her bir alet belirgin biçimde yerleştirilmiştir. İstenilen zaman rahatça erişilebilir ve ihtiyaç olduğunda yeniden sipariş için mevcut durumdadır. Yüksek dayanıklılığa sahip tek parça kaliperlerin ağırlığı, yüksek kalite kaplama ile optimize edilir ve kaliper kılavuzu hiçbir bakım gerektirmez. Disk frenleri, kanıtlanmış, patentli SAF dar ve 4 delikli bağlantı sayesinde dört bağlama cıvatası ile hızlı ve kolay bir biçimde çıkarılabilir.