ASCENDUM Makina, sahneye yeni Volvo'larıyla çıkacak

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27 Mart 2018, 16:27

ASCENDUM Makina, 24. İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nda mermer sektörüyle buluşmaya hazırlanıyor.

Distribütörlüğünü yürüttüğü ve mermer sektörüne damga vurmuş olan Volvo’nun 2 yeni iş makinası modeli ile sektöre özel çözümlerini fuarda sergileyeceklerini belirten ASCENDUM Makina Pazarlama ve Satış Destek Müdürü Serhan Özkan, fuara özel hazırladıkları kampanyalar hakkında bilgi veriyor.ASCENDUM Makina, ‘Mermerin Lideri’ olan Volvo İş Makinaları’nın mermer sektörüne özel geliştirdiği en yeni modellerini, 24. İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Zorlu üretim koşulları için özel olarak tasarlanan Volvo L350H lastikli yükleyiciler, ilk kez Türkiye’de bir fuarda, üstelik ASCENDUM Makina güvencesiyle sergilenmiş olacak. Aynı zamanda 75 ton sınıfında ilk kez sergilenecek olan Volvo EC750E paletli ekskavatör de fuara özel yeniliklerden bir diğeri olacak.Fuar süresince kullanıcıların beğenisine sunulacak olan Volvo L350H lastikli yükleyiciler, sahip oldukları düşük devirde yüksek tork üreten VOLVO D16 motor ve yeni nesil yüke duyarlı hidrolik sistem sayesinde yüzde 20’ye varan üretkenlik sağlıyor. Üstelik kullanıcılarına -tıpkı bir önceki model olan L350F’e gibi- rakiplerine oranla daha uzun çalışma saatleri, yüksek performans ve yakıt ekonomisi sunuyor.75 ton sınıfında ilk kez sergilenecek olan Volvo EC750E paletli ekskavatörler ise, güçlendirilmiş bom ve arm yapısı sayesinde ağır hizmete uygun olmasıyla, ocaklar için sıra dışı bir gücü hizmete sunuyor. Talebe göre, akış kontrolü sağlayarak iç kayıpları azaltan Elektrohidrolik Sistem ile birlikte sunulabilen Volvo EC750E, yüksek performans sağlayan Tier 4 Final emisyon değerlerine sahip VOLVO D16 motoru ile maksimum 523 HP güç üretebiliyor.Fuar süresince ASCENDUM Makina standında, mermer ocaklarının tüm yükünü sırtlanan Volvo A35F belden kırmalı kaya kamyonu da boy gösterecek. Türkiye mermer sektörünün en fazla talep edilen belden kırmalı kaya kamyonu markası olan Volvo, 33 bin 500 kg taşıma kapasitesine sahip A35F modeli ile müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına tek bir stantta cevap vermeye hazırlanıyor.Diğer sektörlere göre daha ağır şartlarda çalışmalar yapılan mermer ocaklarında dayanıklılık, verimlilik, yakıt tasarrufu ve güvenilirliğin önemli olduğuna dikkat çekenfuara özel kampanyalar düzenlediklerini ifade ederek; “Özellikle 2018 senesinde yeni Satış Sonrası yapılanmamız ile müşterilerimize daha yakın olmaya odaklandık. Onlara her konuda çözüm sunmak istiyoruz. Fuar boyunca müşterilerimize fayda sağlayacağını düşündüğümüz farklı Satış Sonrası kampanyalarımız olacak. Özellikle, zaten yoğun bir tempoda çalışmalar yürüten müşterilerimizin makina bakım ve arızaları ile uğraşarak zaman kaybetmemeleri için, hepsine uygun olacak şekilde uzatılmış bakım anlaşma paketleri hazırladık. Böylece müşterilerimiz makinalarını güvenli uzman ellere teslim ederek, gönül rahatlığıyla kendi işlerine yoğunlaşabilecekler” diyor.ASCENDUM Makina, mermer sektörünün tüm sorularına cevap olabilecek nitelikteki çözümlerini anlatmak için sektörün tüm paydaşlarını fuardaki standına davet ediyor