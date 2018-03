Ödül TEMSA'ya gitti

Anasayfa » Güncel

27 Mart 2018, 16:21

TEMSA, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) düzenlediği 7. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması’nda ‘Otomotiv İnovasyon Ödülü’nün sahibi oldu.

Ödülü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin elinden alan TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, “Ar-Ge odaklı yatırımlarımız ve inovasyon temelli büyüme stratejimizle, TEMSA, artık teknoloji odaklı bir otomotiv şirketinden çok, otomotiv üretimi yapan bir teknoloji şirketi konumuna geldi. Her yıl ciromuzun yaklaşık yüzde 4’ünü TEMSA Ar-Ge Merkezi’ne aktarıyoruz. TEMSA Ar-Ge Merkezi’nde 180 personelimiz çalışıyor. Bu çabaların bir sonucu olarak, yüzde 100 Türk mühendislerinin ürünü olan yaklaşık 30 bin aracımız bugün dünyada 66 ülkede yollarda” şeklinde konuştu.Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) Ekonomi Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde düzenlediği 7. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. İhracatın lideri olan otomotiv endüstrisinde, katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesini amaçlayan etkinlik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla Özyeğin Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından girişimciler ve sektör profesyonellerinin yanı sıra öğrenciler ve akademisyenleri bir araya getiren organizasyon kapsamında, otomotiv alanında fark yaratan kişi ve kurumlar ödüllendirildi. Sabancı Topluluğu şirketlerinden TEMSA da etkinlik kapsamında verilen “Otomotiv İnovasyon Ödülü”nün sahibi olurken, Ar-Ge ve inovasyon alanında kazandığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Ödülü TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, organizasyona katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den aldı.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, dünyada teknolojinin baş döndürücü bir hızda ilerlediğini ve birçok sektörde ciddi dönüşümlere sebep olduğunun altını çizerken şu ifadeleri kullandı: “Bu dönüşümlerin yıkıcı etkisini, en hızlı ve radikal biçimde gözlemlediğimiz sektörlerin başında otomotiv geliyor. Elektrikli araçlar özelinde batarya teknolojisinin gelişmesi, menzil sorununun çözülmesi, sürücüsüz otomobiller konusunda yaşanan çarpıcı gelişmeler, mobil otomotiv teknolojilerindeki yenilikler gibi birçok faktör, otomotiv endüstrisiyle teknolojiyi birbirine her geçen gün daha çok yakınlaştırıyor. Bu yeni dünya düzeninde, sadece inovasyonun gücüne inananlar, teknolojisini geliştirebilenler ayakta durabilecekler. Bu yüzden dünyadaki bu büyük dönüşümü en iyi şekilde analiz ediyor, kendimizi sürekli geliştiriyoruz.”Son dönemde yaptıkları ya da planladıkları tüm yatırımların temeline teknolojiyi koyduklarını vurgulayan Hasan Yıldırım ‘TEMSA, artık teknoloji odaklı bir otomotiv şirketinden çok, otomotiv üretimi yapan bir teknoloji şirketi konumuna geldi. Ve hedefimiz, vizyonumuz TEMSA’nın bu konumunu güçlendirecek adımlar atmak. Bu kapsamda her yıl ciromuzun yaklaşık yüzde 4’ünü TEMSA Ar-Ge Merkezi’ne aktarıyoruz. TEMSA Ar-Ge Merkezi’nde 180 personelimiz çalışıyor. Bu çabaların bir sonucu olarak, yüzde 100 Türk mühendislerinin ürünü olan yaklaşık 30 bin aracımız bugün dünyada 66 ülkede yollarda” şeklinde konuştu.