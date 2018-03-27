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Mercedes-Benz Türk bir ödül daha aldı

27 Mart 2018, 16:04

2017 yılında 50. yıl dönümünü; hikâyesinin başladığı yerde – Davutpaşa’da bulunan ilk fabrikasında kutlayan Mercedes-Benz Türk, davetlilerini 1960’lı yıllara geri götüren 50. yıl basın toplantısıyla “En İyi Etkinlik Jüri Özel Ödülü”ne layık görüldü.

2017 yılında Türkiye’de kuruluşunun 50. yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk, bu özel yıla ilişkin etkinliklerini ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. 2016 yılında “Yeni Travego Lansmanı” ve “Euro 6 Kamyonları Lansmanı” ile ödül alan Mercedes-Benz Türk, 2017’de film setlerini andıran ve davetlilerini 1960’lı yıllara götürerek nostalji yaşatan 50. yıl basın toplantısıyla “En İyi Etkinlik Jüri Özel Ödülü”nün de sahibi oldu.



Kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün kalite çıtasının yükselmesine katkıda bulunmak amacıyla verilen ve MICE sektörünün tek ödül töreni organizasyonu olan ACE of M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri, bu yıl altıncı kez sahiplerini buldu. Bu yıl 3 ana başlık ve 26 ayrı kategoride incelenen çalışmalar, 81 firma ve derneğin üst düzey yöneticisi ile akademisyenlerden oluşan jüri heyeti tarafından noter huzurunda değerlendirildi.



1.250 kişinin katılımıyla 26 Mart 2018 tarihinde Uniq Hall’de gerçekleşen ödül töreninde Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli: “Mercedes-Benz Türk olarak, 2017 yılı itibariyle gurur verici ve başarılarla dolu koskoca bir yarım asrı geride bıraktık. Bu yarım asırda pek çok ilke, yeniliğe, başarıya ve rekora imza atarak sektörümüzde öncü ve lider olduk. Bizleri bugün bu konuma getiren gerçek kahramanlarımız olan çalışanlarımıza, bu ödüle layık görülmemizde desteği bulunan ekibime, şirketimizin çeşitli birimlerinden 50. yıl kutlamalarımız için bir araya gelmiş olan 50. Yıl Komitemize, etkinlik ajansımıza ve bizleri bu ödülü layık gören jüri üyelerine teşekkür ederiz. 50. yıl basın toplantımız ile ACE of M.I.C.E. kapsamında “Jüri Özel Ödülü”ne layık görülmek bizleri çok gururlandırdı.” şeklinde konuştu.



Film setlerini andıran bir tasarımla özel olarak dekore edilen basın toplantısında manavından bakkalına, kahvehaneden gazete bayine kadar eski İstanbul sokaklarının canlandırıldığı sette konuklar, Mercedes-Benz Türk’ün kurulduğu 50 yıl öncesinin Türkiye’sine doğru yolculuğa çıkarıldı. Markanın Davutpaşa’daki ilk fabrikasında bulunan eski imalat holleri arasında oluşturulan sokaklarda Türkiye’de üretilen ilk otobüse, yıllardır Türkiye’nin yükünü taşıyan Mercedes-Benz’in kırmızı bir kamyonuna, klasik araç niteliğindeki minibüsüne ve markanın efsaneleşmiş otomobillerine yer verildi. Mercedes-Benz Türk tarafından 51 sene önce üretilen ilk otobüsün banttan indirildiği üretim holü ise markaya ait çeşitli ürün ve tarih içerikli doküman ve malzemeler barındıran küçük bir müzeye dönüştürüldü.



