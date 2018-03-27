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Özel araç çağırma uygulaması OLEV’e yeni yatırım

Özel araç çağırma uygulaması OLEV’e yeni yatırım

Tarih 27 Mart 2018, 15:51

Dünyanın en büyük melek yatırımcı ağı Keiretsu Forum’un Türkiye ayağı Keiretsu Forum Türkiye, mobil uygulama üzerinden VIP araç çağırma hizmeti sunan yerli girişim OLEV’e yatırım yaptı.

Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Esra Talu, “2013’ten beri Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcıları, Türkiye’deki melek yatırım ortalamasının çok üzerinde bir performans sergilemektedirler. 2017’de 10 milyon TL olarak gerçekleşen yatırım rakamlarımızı 2018’de en az 1.5 katına çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. 

Hem Türkiye’de hem de dünyada melek yatırımcılığın yönünü belirleyen Keiretsu Forum’un Türkiye ayağı Keiretsu Forum Türkiye, mobil uygulama üzerinden VIP araç çağırma hizmeti sunan yerli girişim OLEV’e yatırım yaptı. Keiretsu üyelerinin daha çok teknoloji ve inovasyon içeren startuplara yatırımlar gerçekleştirdiğini söyleyen Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Esra Talu, “2013’ten beri Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcıları, Türkiye’deki melek yatırım ortalamasının çok üzerinde bir performans sergilemektedirler. 2017’de 10 milyon TL olarak gerçekleşen yatırım rakamlarımızı 2018’de en az 1.5 katına çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. 
 
OLEV’e Kurumsal Taşımacılık pazarında Keiretsu desteği
Şehir içinde adresten adrese ulaşım alanında ilk yerli uygulamalardan biri olan OLEV, kurumsal taşımacılık pazarındaki faaliyetlerine Keiretsu Forum Türkiye yatırımlarıyla ağırlık veriyor. Taksi fişlerinin kaybolma, tutar tespiti, muhasebesel iş yükü sorunlarını geride bırakabilmek için OLEV Pro hizmetini hayata geçirerek kurumsal alanda güvenli taşımacılığı sağlayan OLEV,  Keiretsu Forum Türkiye’den aldığı yeni yatırımla bu alanda liderliği hedefliyor.
 
Uygulama nasıl çalışıyor
OLEV’i kullanmak için yolcunun gideceği adres bilgisini girmesi ve çağırma butonuna dokunması yeterli oluyor. Yolculuk sonunda ödenecek yaklaşık tutarın ve rotanın görüntülenmesinden sonra en yakın araç, sistem tarafından yönlendiriliyor. Yaklaşık bekleme süresi ile birlikte aracın konum bilgisi de uygulama ekranında gerçek zamanlı izlenebiliyor. Yol tarifine gerek kalmadan sürücü rotayı kendi mobil cihazı üzerinden takip ediyor. Adrese ulaşıldığında seyahat bedeli kredi kartından otomatik olarak çekiliyor.

 

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