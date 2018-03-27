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Goodyear, ticari lastik sektörünü değerlendirdi

27 Mart 2018, 15:41

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear’ın, Ticari Lastikler Direktörü Şaban Güngör, ticari lastik sektörünün 2017 yılı performansına dair değerlendirmelerde bulundu.

2017 verilerini değerlendiren Goodyear Ticari Lastikler Direktörü Şaban Güngör yaptığı açıklamada; “2017 yılında pazar büyümesinin iki katından fazla büyüyerek sürdürülebilir pazar payı kazancına devam ettik. Bölgesel taşımacılık segmentinde çok büyük bir sıçrama yaparak zaten çok güçlü olduğumuz inşaat grubundaki büyümeyle beraber pozisyonumuzu daha da güçlendirdik” diye konuştu.



2017 yılında ilk defa Goodyear Türkiye olarak Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) bölgesinde yer alan pazarlar arasında en çok satışı gerçekleştirerek bölge birincisi olduklarının altını çizen Güngör, “2017 yılında ticari lastikler yenileme pazarında satış gelirlerimizi önemli ölçüde artırdık. EMEA bölgesi birincisi olarak bölgesinin satışına en büyük katkıda bulunan ülke olduk. Ticari lastik işindeki en başarılı performansını Goodyear Türkiye ekibinin göstermiş olmasından büyük gurur duyuyoruz” dedi.



2017’de ticari lastik işinde öncelikli olarak yeni müşteriler ve filolar kazanmak ve servis kalitesini artırmak üzerinde çalıştıklarını belirten Güngör, “Stratejimiz çerçevesinde İzmir, Denizli, Trabzon gibi yüksek potansiyelli illerde büyük bayi kazanımlarımız oldu. Buna ilave olarak Türkiye’nin ihtiyaç olan farklı illerinde yeni bayi kazanımları sağlayarak kanal yapımızı güçlendirdik, bu sayede TruckForce adını verdiğimiz kamyon lastiklerinde uzmanlaşmış bayi sayımızı artırarak, kaliteli hizmet anlayışımızı daha çok müşterimiz ile buluşturma şansı yakaladık” dedi.



2018’de yeni ürünlerin eklenmesiyle daha çok müşteriye ulaşma hedeflerini daha ileriye taşıyacaklarını ifade eden Güngör; “Avrupa’da Türkiye için geliştirilen ve testleri çok başarılı bir şekilde sonuçlanan yeni otobüs lastiğimiz ‘Marathon Coach’un satışlarına başlıyoruz. Bununla birlikte 2018 yılında müşterilerimizin beğenisini kazanacak yeni ürün hatları devreye girecek ve ürün yelpazemiz daha da güçlenecek” diye konuştu.



Önümüzdeki dönemde filolaşmanın bir trend olarak daha da artacağını belirten Güngör; “Buna bağlı olarak, Avrupa’da 350 binin üzerinde aracın kayıtlı olduğu Fleet Online Solutions (FOS) Filo Yönetim Çözümleri Türkiye’de de hayata geçirildi. Önümüzdeki dönemde bu sistemi yaygınlaştırmayı planlıyoruz. FOS, coğrafi olarak farklı noktalardaki hizmet sağlayıcılardan hizmet alan filoların operasyonlarını merkezi olarak yöneten online lastik yönetim sistemidir” dedi.



