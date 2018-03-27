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Mercedes-Benz Türk’ün MobileKids Trafik Eğitim Projesi çocuklarla buluşuyor

27 Mart 2018, 15:41

Mercedes-Benz Türk ve TEGV işbirliğiyle hayata geçirilen MobileKids Türkiye, projenin maskotu Moki ile birlikte 1 Nisan Pazar günü İstanbul Akbatı AVYM’de çocuklarla buluşuyor.

Mercedes-Benz Türk, ana şirketi Daimler AG’nin 2001 yılında Almanya’da başlattığı, 2013 yılında ise Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte Türkiye’de hayata geçirilen, dünyanın ilk ve en büyük yol güvenliği girişimi olan MobileKids Trafik Eğitim Projesi, 2018 yılında da etkinliklerini sürdürüyor. MobileKids Trafik Eğitim Projesi bu kez, 1 Nisan Pazar günü İstanbul Esenyurt’ta bulunan Akbatı AVYM Festival Park Alanı’nda çocuklar ve aileleriyle buluşuyor. Sabah 10:00’da başlayacak ve 16:00’a kadar sürecek MobileKids etkinliğine tüm çocuklar ve aileleri katılabilecekler.



Etkinlik günü ayrıca “Koşmak İyi Gelecek!” sloganı ile bu yıl ilk kez Akbatı Koşusu yapılacak. Koşu saat 9.00-11.00 arasında 5 km ve 10 km olarak iki parkurda gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında ayrıca bir çocuk koşusu da düzenlenecek. Dereceye girenlere çeşitli sürpriz ödüller verilecek.



Öğretici oyunlarla trafik bilinci kazandırılıyor

MobileKids Trafik Eğitim Projesi kapsamında farklı illerdeki okullarda Trafik Ateşböceği ile verilen trafik eğitimlerine ek olarak daha çok çocuğa ulaşabilmek amacıyla farklı tarihlerde yan etkinlikler düzenliyor. Bu çerçevede 1 Nisan Pazar günü İstanbul Esenyurt’ta bulunan Akbatı AVYM Festival Park Alanı’nda çocukların katılabileceği atölye çalışmaları düzenlenecek. MobileKids’in maskotu Moki ile birlikte düzenlenen atölye çalışmalarında “Kendi Trafik İşaretini Tasarla”, “Boyama Etkinlikleri”, “Mini Şehir”, “Kes Yapıştır Trafik Işıkları” başlıklı etkinlikler yer alıyor.



İnternet üzerinden de eğitim almak mümkün

Etkinlikte, projenin önemli diğer bir ayağını oluşturan online eğitim sitesi de ailelere anlatılıyor. MobileKids Türkiye web sitesini (tr.mobilekids.net) ziyaret eden çocuklar, proje kapsamında okulları ziyaret eden Trafik Ateşböceği’nde verilen eğitimin aynısını eğitici videolar ve eğlenceli oyunlarla alabiliyorlar. Eğitimi başarıyla tamamlayan çocuklar, “Geleceğin Usta Şoförü” eğitim sertifikasının yanı sıra MobileKids’ten sürpriz hediye setinin de sahibi oluyorlar.



Uygulamalı eğitimle bilgiler pekişiyor

Bugüne kadar; 12 ilde, 15 noktada, 24 yerleşik, 14 taşımalı olmak üzere 38 okulda 18.500 çocuğa birebir 6 saat trafik eğitimi verilen projede, eğitim etkinlikleri ilköğretim okullarının bahçelerine yerleştirilen Trafik Ateşböceği’nde gerçekleştirildi.



MobileKids etkinlik detayları

Tarih: 1 Nisan Mart 2018 - Saat 10:00-16:00

Adres: Akbatı AVYM Festival Park Alanı







