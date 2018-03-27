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UND ve Arkas Sigorta'dan sektör için işbirliği

UND ve Arkas Sigorta'dan sektör için işbirliği

Tarih 27 Mart 2018, 15:33

UND ve ARKAS Sigorta, sektörün sigorta yükünü azaltmak, firmaların doğru ürüne hızlı ve kolay yoldan ulaşmalarını sağlamak için işbirliği yaptı.

UND, sektörün en önemli ihtiyaçlarından olan sigorta hizmetlerine, doğru şekilde ulaşılmasını sağlamak ve üyelerini yüksek sigorta maliyetlerinin korumak için,  ARKAS Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi ile işbirliği yaptı. İş birliği anlaşması UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve ARKAS Sigorta Genel Müdürü Özlen Çetinel tarafından imzalandı. Lojistik sektöründeki uzmanlığı ile tanınan ARKAS Sigorta, UND üyelerinin sigorta hizmetlerine kolay ve uygun maliyetle ulaşmalarına sağlarken, gerçek ihtiyaçları belirlemek ve doğru sigorta poliçeleri oluşturmak içi danışmanlık hizmeti de verecek.

1 Nisan 2018 tarihinden itibaren başlayacak yeni çözüm ortaklığı ile ARKAS Sigorta, İzmir Merkez olmak üzere 8 farklı ilde (İstanbul, Ankara, Mersin, Gaziantep, Trabzon, Bursa, Eskişehir, Denizli) bulunan şubeleri ile tüm sigorta branşlarında UND üyelerinin sigorta alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak.

Gerçekleştirilen imza töreninde konuşan ARKAS Sigorta Genel Müdürü Özlen Çetiner UND üyesi firmaların yurt genelinde ihtiyaç duyduğu sigorta ürünlerini doğru fiyat ve teminatlarla sunmayı amaçladıklarını ve talep edilmesi halinde risk analizi ve değerlendirmelerin yanı sıra danışmanlık hizmeti de vereceklerini belirtti.

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu yapılan işbirliğinin sektöre büyük avantaj sağlayacağını ifade ederek, “Hasar yönetiminde firma temsilcilerine ve kaza durumlarında sürücülere sunulacak 7/24 desteğin yanı sıra, sektörün sigorta ihtiyaçlarının en doğru fiyat ve teminatlar çerçevesinde karşılanması amacıyla başlatılan yeni işbirliğinin üyelerimizin hizmetine sunar sektörümüz için hayırlı olmasını dileriz” dedi.


 

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