Renault yeni sezona puanla başladı

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27 Mart 2018, 12:42

Renault Sport Formula 1 Takımı, 2018 sezonunun açılışında Avustralya Grand Prix’sini Nico Hulkenberg ve Carlos Sainz ile ilk on içinde tamamladı.

Yarışa yedinci sırada başlayan ve pozisyonunu koruyan, ‘’Bugün elde ettiğimiz sonuçtan mutluyuz. Otomobil oldukça güçlü ve mücadeleciydi ancak hala yapılacak çok işimiz olduğunun farkındayız. Pazar günü gösterdiğim performanstan memnun olduğumu söyleyebilirim. Yarıştan çekilmeler bizim için fırsattı ancak güvenlik aracı konusunda şanssızdık. Sonuç olarak bu bir yarış ve evimize altı puanla dönmek takımımızın sıkı çalışmasının bir ödülü. ’’ dedi.Takıma geçen sezon katılanise, ‘’Takım adına olumlu bir başlangıç oldu ve otomobilin performansından dolayı çok mutluyum. Bahreyn yarışı öncesinde altı puanla dönmek iyi bir iş çıkardığımızı gösteriyor. İlk pit stopa kadar geçen kısım zordu. Rüzgar biraz etkili oldu. Bahreyn yarışı için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. ’’ dedi.yaptığı açıklamada ‘’Mükemmel olmasa da tatmin edici bir sonuç elde ettiğimizi söyleyebilirim. Gelişme kaydetmeye yönelik hedeflerimize ulaşma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İyi bir sonuç elde etmek için, pit stop’tan emniyete kadar her şeyin kesinlikle sorunsuz olması gerekiyor ve iki aracımızın da yarışı ilk onda tamamlaması, sezona güçlü bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor. Bugün elde ettiğimiz sonuç bizi mutlu etti ve üzerine bir şeyler inşa edebileceğimiz temel oluşturmamızı sağladı. Tüm Renault araçların bugünü ilk onda tamamlaması da emniyete verdiğimiz önemi gösteriyor. Orta sıralar için mücadelenin bundan sonra daha zorlu hale geleceğini biliyoruz ve bu da bize ekstra bir motivasyon sağlıyor.’’ dedi.