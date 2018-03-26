Delphi Technologies'in Satış Sonrası Yönetim Merkezi Türkiye olacak

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26 Mart 2018, 12:19

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik önemli çözümler geliştiren Delphi Technologies, Türkiye genelindeki satış sonrası yetkili bayileriyle bir araya geldi.

İstanbul’da gerçekleşen toplantıya Delphi Technologies Satış Sonrası Dünya Başkanı Alex Ashmore da katıldı. Türkiye’deki satış sonrası pazarı için önemli mesajlar veren Alex Ashmore, Türkiye’nin Delphi Technologies’in Ortadoğu, Afrika ve Kafkasya faaliyetleri için yönetim merkezi olacağını belirterek, “Türkiye, trafiğe çıkan araç sayısının yıllık yüzde 5’lere varan artışlar göstermesiyle satış sonrasında cazip bir pazar olma özelliği taşıyor. Orijinal yedek parça açısından bakıldığında ise buradaki otomobillerin yaş ortalamasının 12.6 olması Türkiye’yi EMEA Bölgesi ve Kafkasya’daki en gözde pazarlardan birisi konumuna getiriyor” ifadelerini kullandı.Delphi Technologies, New York Borsası’nda gerçekleştirilen 4.5 milyar dolarlık işlem ile elektrikli araçlar ve içten yanmalı motorlar için çözümler geliştirmek ve araçların onarımı için gelecekte oluşacak talepleri karşılamak amacıyla yepyeni bir yapıya kavuşması kapsamında Türkiye’deki satış sonrası yetkili bayileriyle İstanbul’da bir araya geldi. Çırağan Sarayı’nda düzenlenen toplantıya Delphi Technologies Satış Sonrası Dünya Başkanı Alex Ashmore’ın yanı sıra Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Satış Sonrası Başkan Yardımcısı Jean-Francois Bouveyron da katıldı. Delphi Technologies’in satış sonrası faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Alex Ashmore, Türkiye pazarına yönelik önemli mesajlar verdi.Türkiye’nin EMEA Bölgesi içerisinde ve Kafkasya’da önemli bir role sahip olduğunu belirterek İzmir’de oldukça kapsamlı bir üretim ve depolama tesislerinin bulunduğunu ifade eden Alex Ashmore, “Türkiye, Delphi Technologies’in Ortadoğu, Afrika ve Kafkasya’daki satış sonrası faaliyetleri için yönetim merkezi olacak. Türkiye’deki trafiğe çıkan araç sayısının yıllık yüzde 5’lere varan artışlar göstermesi, burayı satış sonrasında cazip bir pazar haline getiriyor. Orijinal yedek parça açısından bakıldığında ise Türkiye’deki otomobillerin ortalama 12.6 yaşında olması bu ülkeyi EMEA Bölgesi ve Kafkasya’daki en gözde pazarlardan birisi konumuna getiriyor” ifadelerini kullandı.Satış sonrası orijinal ekipmanlar pazarıyla ilgili bilgiler veren Satış Sonrası Dünya Başkanı Alex Ashmore, “Satış sonrası pazarı dünya çapında yüzde 3 civarında büyüyor. Bu oran bir anlamda pazarın ne kadar hızlı bir gelişim gerçekleştirdiğini de gösteriyor. Delphi Technologies olarak bizler ise 2017 yılını 1 milyar dolara yakın bir ciroyla kapattık. Aynı şekilde 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında büyüme başarısı yakaladık. Dolayısıyla büyüme açısından baktığımızda, satış sonrası toplam pazarının ortalama iki katı oranında büyüme gerçekleştirdik. 2018 yılında da aynı şekilde büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz” şeklinde sözlerini sürdürdü.Günümüzde orijinal ekipman dünyasında görülen en büyük değişimlerin yaşandığını belirten Alex Ashmore, bunun sebebinin elektrikli ve hibrit araç çalışmaları olduğunu belirtti. Ashmore sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Delphi Technologies gibi şirketlerle birlikte çalışmanın, bu teknolojilere hazırlanmada oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Böylelikle, orijinal ekipmanların geleceğinin nasıl olacağını görebilir ve pazarın gerekli yedek parça ve çözümleri geliştirip temin etmesine, aynı zamanda da yeni teknolojilerine hizmet vermesine yardımcı olabilirsiniz. Orijinal ekipman ve satış sonrası ürün ve hizmetler alanında muhteşem bir markamız var. Gaz ve dizel yakıt, araç elektroniği, fren sistemleri, süspansiyon, teşhis ve test ekipmanı alanlarına odaklanmış müthiş bir satış sonrası portföyüne sahibiz.”