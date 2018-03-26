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TEMSA’dan 2 Maraton

26 Mart 2018, 12:05

Turizm taşımacılığı alanında 20 yıldır hizmet veren İstanbul merkezli Şeker Turizm filosuna 2 TEMSA Maraton ekledi. Firmanın toplam TEMSA araç sayısı 64 oldu.

Türkiye’nin lider otomotiv üreticilerinden, TEMSA yurt içindeki araç parkını genişletmeyi de sürdürüyor. TEMSA son olarak, Şeker Turizm ile satış anlaşması imzaladı.



İstanbul Otogarı’ndaki TEMSA merkezinde 22 Mart Perşembe günü düzenlenen teslimat törenine Şeker Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Şeker, TEMSA Bölge Satış Yöneticisi Sonat Demirci, Antoto İstanbul Genel Müdürü Efe Selçuk ve Ant Oto Otobüs Satış Müdürü Şafak Kıyar katıldı.



100 aracın 62’si TEMSA

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan belirten firma yetkilisi Reyhan Şeker, sektöre personel ve servis taşımacılığı ile adım attıklarını ve bu alandaki hizmetlerini Kartal Tur adı altında yapılandırdıklarını söyledi. İlk TEMSA yatırımını 2004 yılında yaptıklarını, sonra da yatırım kararlarını hep TEMSA markası yönünde kullandıklarını belirten Şeker, “TEMSA tercihimizde en önemli etkenlerini, finansman koşulları, ödeme imkanları, araçları işletme sürecinde yakıt açısından ekonomik olmaları, sorun çıkarmamaları ve satış sonrası hizmet süreçlerinden duyduğumuz memnuniyet olarak sıralayabilirim” dedi. Şeker şöyle devam etti:“20 yıl kadar önce turizm taşımacılığı alanına yönelik firmamız Şeker Turizm’i kurduk. Şu anda servis alanı ve turizm alanında toplam 100 otobüsümüz bulunuyor. Filomuzda 22 Safir, 40 Prestij model araç yer alıyor” dedi.



Filoya 2 Maraton eklendi

2 Maraton satışının takassız gerçekleştiğine de dikkat çeken Reyhan Şeker, “Büyük otobüs grubunda hep Safir kullandık, bu sefer de Maraton’u deneyimlemek istedik. Uzun yıllar TEMSA müşterisi olduğumuz için, TEMSA’ya duyduğumuz güvenle bu yatırımı yaptık. Aralık ayında da 9 Prestij yatırımı daha yapmıştık” dedi.



TEMSA Bölge Satış Yöneticisi Sonat Demirci de teslimat töreninde yaptığı açıklamada, “2018 yılına hızlı bir teslimat süreci ile girdik. Birçok firmanın bu yıl yatırım tercihinde Maraton aracımız sahip olduğu konfor düzeyi, teknolojik donanımı, bagaj kapasitesi öne çıkıyor. Şeker Turizm ile iş birliğimizin 14 yıllık bir geçmişi var. Giderek yatırım yapmanın zorlaştığı süreçte en iyi yatırım yapan firmalardan birisi Şeker Turizm. Yeni araçlarımız Şeker Turizm’e hayırlı olmasını ve bol kazançlar getirmesini dilerim” dedi.