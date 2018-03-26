TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
ANKARA LOJISTIK
GENEVA MOTOR SHOW
tasiyanlar banner

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Piyasa

TEMSA’dan 2 Maraton

TEMSA’dan 2 Maraton

Tarih 26 Mart 2018, 12:05

Turizm taşımacılığı alanında 20 yıldır hizmet veren İstanbul merkezli Şeker Turizm filosuna 2 TEMSA Maraton ekledi. Firmanın toplam TEMSA araç sayısı 64 oldu.

Türkiye’nin lider otomotiv üreticilerinden, TEMSA yurt içindeki araç parkını genişletmeyi de sürdürüyor. TEMSA son olarak, Şeker Turizm ile satış anlaşması imzaladı.

İstanbul Otogarı’ndaki TEMSA merkezinde 22 Mart Perşembe günü düzenlenen teslimat törenine Şeker Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Şeker, TEMSA Bölge Satış Yöneticisi Sonat Demirci, Antoto İstanbul Genel Müdürü Efe Selçuk ve Ant Oto Otobüs Satış Müdürü Şafak Kıyar katıldı.

100 aracın 62’si TEMSA
Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan belirten firma yetkilisi Reyhan Şeker, sektöre personel ve servis taşımacılığı ile adım attıklarını ve bu alandaki hizmetlerini Kartal Tur adı altında yapılandırdıklarını söyledi.  İlk TEMSA yatırımını 2004 yılında yaptıklarını, sonra da yatırım kararlarını hep TEMSA markası yönünde kullandıklarını belirten Şeker, “TEMSA tercihimizde en önemli etkenlerini, finansman koşulları, ödeme imkanları, araçları işletme sürecinde yakıt açısından ekonomik olmaları, sorun çıkarmamaları ve satış sonrası hizmet süreçlerinden duyduğumuz memnuniyet olarak sıralayabilirim” dedi.  Şeker şöyle devam etti:“20 yıl kadar önce turizm taşımacılığı alanına yönelik firmamız Şeker Turizm’i kurduk. Şu anda servis alanı ve turizm alanında toplam 100 otobüsümüz bulunuyor. Filomuzda 22 Safir, 40 Prestij model araç yer alıyor” dedi.

Filoya 2 Maraton eklendi
2 Maraton satışının takassız gerçekleştiğine de dikkat çeken Reyhan Şeker, “Büyük otobüs grubunda hep Safir kullandık, bu sefer de Maraton’u deneyimlemek istedik. Uzun yıllar TEMSA müşterisi olduğumuz için, TEMSA’ya duyduğumuz güvenle bu yatırımı yaptık. Aralık ayında da 9 Prestij yatırımı daha yapmıştık” dedi.  

TEMSA Bölge Satış Yöneticisi Sonat Demirci de teslimat töreninde yaptığı açıklamada, “2018 yılına hızlı bir teslimat süreci ile girdik. Birçok firmanın bu yıl yatırım tercihinde Maraton aracımız sahip olduğu konfor düzeyi, teknolojik donanımı, bagaj kapasitesi öne çıkıyor.  Şeker Turizm ile iş birliğimizin 14 yıllık bir geçmişi var. Giderek yatırım yapmanın zorlaştığı süreçte en iyi yatırım yapan firmalardan birisi Şeker Turizm. Yeni araçlarımız Şeker Turizm’e hayırlı olmasını ve bol kazançlar getirmesini dilerim” dedi.   

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Piyasa

Scania teslimatlarına devam ediyor

 Scania teslimatlarına devam ediyor Karayolu taşımacılığının en çok tercih edilen markalarından Scania, farklı sektörlerin de tercihi olmaya devam ediy...

Panpet taşımacılık yine Krone Profi Lineri seçti

 Panpet taşımacılık yine Krone Profi Lineri seçti Krone, Kayseri Şeker Fabrikası’nda düzenlenen teslimat töreninde Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’nin kuruluşlarından P...
SCHMITZ CARGOBULL 1 MART

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Alternatifler ve veriler

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x