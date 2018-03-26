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Euromaster’dan ücretsiz check-up

26 Mart 2018, 11:47

Michelin Grubu çatısı altında Türkiye’nin 52 ilinde 200’e varan servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, araçların en önemli noktalarının kontrolünü kapsayan check-up hizmetini müşterilerine ücretsiz olarak sunuyor.

Lastikler, farlar, amortisör, egzoz, fren sistemi, fren hidroliği, akü, sıvılar, klima, ön düzen ve sileceklerin ücretsiz kontrolünü kapsayan check-up hizmeti, araç arızası ve kaza risklerini en aza indiriyor.



Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, servis noktalarına gelen araçların önemli noktalarının kontrolünü kapsayan check-up hizmetini müşterlerine ücretsiz sunuyor. Lastikler, farlar, amortisör, egzoz, fren sistemi, sıvılar (motor yağı, antifriz, cam suyu, akü suyu), klima, ön düzen, silecekler ve bir çok serviste sunulmayan fren hidroliği ve akünün ücretsiz kontrolünü kapsayan check-up hizmeti, araç arızası ve kaza risklerini en aza indiriyor.



Araç check-Up’ı neden önemli

Yeni nesil araçlar her ne kadar en son teknolojilerle ve en kaliteli malzemelerle üretiliyor olsa da, aracı oluşturan parçaların da bir ömrü vardır ve araç üretiminde kullanılan orijinal parçalar zamanla etkisini yitirir. Bu yüzden marka veya modeli ne olursa olsun her araç düzenli kontrol ve bakıma ihtiyaç duyar. Düzenli kontrol ve bakımlar yapılmazsa, aracın vereceği tepkilerden de bir sorun olduğu anlaşılabileceği gibi, beklenmedik arıza ve kaza riski oldukça yüksektir. Tüm bunların yanında düzenli kontrol ve bakımlar, beklenmedik arıza ve kaza riskleri en aza inerken, aracın daha etkili çalışmasını sağlayarak yakıt tüketiminin azaltılmasına da yardımcı olur.



Arıza ve kaza riskini en aza indiriyor

Müşterilerinin yola sorunsuz ve güvenle devam etmesi için çalışan Euromaster’ın sunduğu ücretsiz araç check-up hizmeti, beklenmedik arıza ve kaza risklerini en aza indirirken, aracın daha etkili çalışmasını sağlayarak, yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı oluyor. Euromaster’ın profesyonel ve müşteri odaklı yaklaşımı ile araç bakımlarını ihmal etmeyen Euromaster müşterileri, hem yola güvenle devam ediyor, hem de bütçelerine zarar vermemiş oluyor.



