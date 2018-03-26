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Nissan Leaf’e beş yıldızlı güvenlik ödülü

Nissan Leaf’e beş yıldızlı güvenlik ödülü

Tarih 26 Mart 2018, 11:33

Nissan Intelligent Mobility vizyonunun ikonu yeni NISSAN LEAF, ‘Japonya Yeni Otomobil Değerlendirme Programı’ tarafından çarpışma anındaki güvenlik kriterleri kapsamında 94,8 puan aldı.

Yeni NISSAN LEAF, ‘Japonya Yeni Otomobil Değerlendirme Programı’ndan en yüksek derecelendirme notu olan 5 yıldız alarak sahip olduğu güvenli araç algısını tescil ettirdi.

Son derece güvenli bir gövde mimarisi, altı adet SRS hava yastığı, destekli başlıklara ve sırtlıklara sahip koltuklar, ön koltuklar dışında arka koltuk sırasındaki dış taraftaki koltuklarda ön gergili ve sıkışma önleyiciye sahip emniyet kemerleri olmak üzere kapsamlı güvenlik unsurları yeni NISSAN LEAF’e 5 yıldız kazandırdı.

Otonom sürüş teknolojisi ProPilot ile donatılan yeni NISSAN LEAF; ‘Japonya Yeni Otomobil Değerlendirme Programı’ndan olası bir çarpışma anında yolcu güvenliği anlamında 94,8 puan aldı.

Avrupa’da 12 Dakikada Bir NISSAN LEAF Satılıyor
NISSAN Intelligent Mobility kavramının en yeni ikonunu tamamen elektrikli ve sıfır emisyonlu yeni NISSAN LEAF oluşturuyor. 2010 yılından bu yana 300.000 adedin üzerinde satan NISSAN LEAF, dünyanın en ünlü elektrikli aracı olarak öne çıkıyor.

Temiz ve sürdürülebilir mobilite çalışmalarına aralıksız devam eden NISSAN, Avrupa’da bu ay itibariyle satışa sunulan ikinci nesil NISSAN LEAF ile elektrikli araçlarla ilgili ezberleri bozuyor.

Yeni NISSAN LEAF’in Avrupa genelinde sipariş adedi 19.000’i aşarken, 13.000 adet araç henüz yetkili satıcılara ulaşmadan, siparişler üzerinden satıldı. Yeni NISSAN LEAF sahip olduğu bu satış rakamlarıyla Avrupa genelinde 12 dakikada bir satış ortalamasıyla, Avrupa'nın en hızlı satılan elektrikli aracı oldu.

 

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